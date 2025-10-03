Xavier Mauméjean, La Semaine des quatre jeudis
Publié le par Marc Escola
Six jours par semaine, Anaïs Nin est femme de banquier. Mais le jeudi… son mari Hugo lui laisse faire ce qu’elle veut, à condition de ne pas savoir. Et c’est peut-être mieux. Anaïs n’a pas besoin d’une permission de sortie pour être libérée, elle aime dévorer la vie. D’un psychanalyste sauvage avec fouet et fixe-chaussettes aux flâneries en compagnie d’Antonin Artaud ou de la belle June Miller, quatre chapitres de son Journal secret évoquent la vie folle dans Paris : quatre échappées buissonnières dans la vie d’Anaïs, faites de transgression du quotidien, de l’ordre bourgeois, des classes sociales et de sexualité. Mais jusqu’où peut-on aller trop loin ?