Séminaire de clôture du projet :



Revendications politiques dans le spectacle vivant latino-américain contemporain. Deuxième volet : du processus migratoire au processus créatif



Nice, 1-3 octobre 2025

Mercredi 1er octobre 2025

Campus Carlone, Salle du Conseil

Après-midi

17h Ouverture

17h15-17h45 Arianna Berenice DE SANCTIS (Université Côte d’Azur) Présentation du projet Revendications politiques dans le spectacle vivant latino-américain contemporain (premier et deuxième volet, 2023-2025)

17h45-18h15 Ana WOOLF (CATA, Centro de Antropología Teatral en Argentina) Trans-migración trans-misión – visioconférence

18h15-18h45 Ariel DIVONE et Fernanda Docampo Laboratorio Municipal de creación teatral de Morón, Argentine) Étrangetés : des pistes pour habiter l’espace scénique inspirées de l’expérience migratoire (Première partie de l’expérience) – visioconférence

18h45-19h15 Échanges

Jeudi 2 octobre 2025

Campus Saint-Jean d’Angely, Salle SJA1 309

Matin

9h Ouverture

9h15-10h15 Heloisa GRAVINA (NUPAC/UFSM et collectif Abraç’eau) La caboclisation de soi et du monde : une proposition de recherche-création décoloniale

10h15-10h45 Paul FORIGUA CRUZ (Chercheur indépendant, danseur et chorégraphe) La alegría de representar nuestro país: la participation colombienne au Carnaval Tropical de Paris (2017 - 2024)

10h45 Pause

11h Hélène MICHALOVITCH et Beatriz NAVARRO (Université Côte d’Azur, Cie Onyrikon) Comment danse contemporaine et pratiques somatiques soutiennent une migration artistique, le parcours de Beatriz Navarro – visioconférence

11h30-12h15 Fernanda DOCAMPO et Ariel DIVONE (Laboratorio Municipal de creación teatral de Morón, Argentine) Étrangetés : des pistes pour habiter l’espace scénique inspirées de l’expérience migratoire (Suite de l’expérience) – visioconférence

12h15 Échanges

12h30 Déjeuner

Après-midi

14h-14h30 Leonel MARTINS CARNEIRO (THALIM - CNRS, Université Sorbonne Nouvelle, ENS ; UFAC) Expériences de théâtre et de migration dans des communautés autochtones du Brésil et d’Argentine

14h30-15h Luciana HARTMANN (Universidade de Brasilia ; Université Paul-Valéry - Montpellier) Théâtre de l'opprimé avec des jeunes migrants et réfugiés au Brésil – processus de création et défense des droits – visioconférence

15h-15h30 Gilberto ICLE (UFRGS, Brésil) De Suzano à Mairiporã : la migration forcée du collectif Contadores de Mentira, précarisation et politiques d’exclusion dans le Brésil contemporain – visioconférence

15h30 Pause

16h-16h30 Gabriel YEPEZ RIVERA (Museo Universitario del Chopo, UNAM, Mexique) Journal d'une lecture des exodes – visioconférence

16h30-17h Martha HINCAPIÉ CHARRY (artiste, danseuse, performeuse) Amazonia 2040 – ancêtres du future – visioconférence

17h-17h45 Paul FORIGUA CRUZ (Chercheur indépendant, danseur et chorégraphe) Initiation a la danse salsa (styles cubain et colombien)

17h45 Clôture de la journée

Vendredi 3 octobre 2025

Campus Carlone, Salle A021



Matin

9h Ouverture

9h15-11h Cristián SOTO (comédien, auteur et metteur en scène de théâtre) Arrêtez-vous ! Objets, images et signes en transit… (Conférence/atelier)

11h Pause

11h15-12h15 Federica FRATAGNOLI (Université Côte d’Azur), Margherita MARINCOLA (Cie Le Navire, France), Esteban PEÑA VILLAGRAN (chorégraphe, interprète, professeur en danse) : Santiago-Francia. Traces et mémoires d'un auto-exil, ou le récit d'un continuel non-retour

12h15-13h Échanges et clôture du séminaire