Revendications politiques dans le spectacle vivant latino-américain contemporain. Deuxième volet : du processus migratoire au processus créatif (Nice)
Séminaire de clôture du projet :
Revendications politiques dans le spectacle vivant latino-américain contemporain. Deuxième volet : du processus migratoire au processus créatif
Nice, 1-3 octobre 2025
Mercredi 1er octobre 2025
Campus Carlone, Salle du Conseil
Après-midi
17h Ouverture
17h15-17h45 Arianna Berenice DE SANCTIS (Université Côte d’Azur) Présentation du projet Revendications politiques dans le spectacle vivant latino-américain contemporain (premier et deuxième volet, 2023-2025)
17h45-18h15 Ana WOOLF (CATA, Centro de Antropología Teatral en Argentina) Trans-migración trans-misión – visioconférence
18h15-18h45 Ariel DIVONE et Fernanda Docampo Laboratorio Municipal de creación teatral de Morón, Argentine) Étrangetés : des pistes pour habiter l’espace scénique inspirées de l’expérience migratoire (Première partie de l’expérience) – visioconférence
18h45-19h15 Échanges
Jeudi 2 octobre 2025
Campus Saint-Jean d’Angely, Salle SJA1 309
Matin
9h Ouverture
9h15-10h15 Heloisa GRAVINA (NUPAC/UFSM et collectif Abraç’eau) La caboclisation de soi et du monde : une proposition de recherche-création décoloniale
10h15-10h45 Paul FORIGUA CRUZ (Chercheur indépendant, danseur et chorégraphe) La alegría de representar nuestro país: la participation colombienne au Carnaval Tropical de Paris (2017 - 2024)
10h45 Pause
11h Hélène MICHALOVITCH et Beatriz NAVARRO (Université Côte d’Azur, Cie Onyrikon) Comment danse contemporaine et pratiques somatiques soutiennent une migration artistique, le parcours de Beatriz Navarro – visioconférence
11h30-12h15 Fernanda DOCAMPO et Ariel DIVONE (Laboratorio Municipal de creación teatral de Morón, Argentine) Étrangetés : des pistes pour habiter l’espace scénique inspirées de l’expérience migratoire (Suite de l’expérience) – visioconférence
12h15 Échanges
12h30 Déjeuner
Après-midi
14h-14h30 Leonel MARTINS CARNEIRO (THALIM - CNRS, Université Sorbonne Nouvelle, ENS ; UFAC) Expériences de théâtre et de migration dans des communautés autochtones du Brésil et d’Argentine
14h30-15h Luciana HARTMANN (Universidade de Brasilia ; Université Paul-Valéry - Montpellier) Théâtre de l'opprimé avec des jeunes migrants et réfugiés au Brésil – processus de création et défense des droits – visioconférence
15h-15h30 Gilberto ICLE (UFRGS, Brésil) De Suzano à Mairiporã : la migration forcée du collectif Contadores de Mentira, précarisation et politiques d’exclusion dans le Brésil contemporain – visioconférence
15h30 Pause
16h-16h30 Gabriel YEPEZ RIVERA (Museo Universitario del Chopo, UNAM, Mexique) Journal d'une lecture des exodes – visioconférence
16h30-17h Martha HINCAPIÉ CHARRY (artiste, danseuse, performeuse) Amazonia 2040 – ancêtres du future – visioconférence
17h-17h45 Paul FORIGUA CRUZ (Chercheur indépendant, danseur et chorégraphe) Initiation a la danse salsa (styles cubain et colombien)
17h45 Clôture de la journée
Vendredi 3 octobre 2025
Campus Carlone, Salle A021
Matin
9h Ouverture
9h15-11h Cristián SOTO (comédien, auteur et metteur en scène de théâtre) Arrêtez-vous ! Objets, images et signes en transit… (Conférence/atelier)
11h Pause
11h15-12h15 Federica FRATAGNOLI (Université Côte d’Azur), Margherita MARINCOLA (Cie Le Navire, France), Esteban PEÑA VILLAGRAN (chorégraphe, interprète, professeur en danse) : Santiago-Francia. Traces et mémoires d'un auto-exil, ou le récit d'un continuel non-retour
12h15-13h Échanges et clôture du séminaire