Gilles Deleuze, Sur l'appareil d'État et la machine de guerre

Édition établie par David Lapoujade

De novembre 1979 à mars 1980, peu avant la destruction de l’université de Vincennes, Deleuze consacre un cours à l’une des questions centrales de Mille plateaux qui traverse aussi bien la philosophie politique que l’anthropologie et l’archéologie : le mystère de l’origine de l’État. Comment se sont constitués ces lointains empires archaïques créateurs d’une nouvelle organisation politique et sociale ? Comment ont-ils réussi à s’emparer des territoires communaux, à transformer l’activité des hommes en « travail » et à les soumettre à un impôt, bref à capturer la terre, le travail et l’argent ? Et par quels mécanismes cet « appareil de capture » s’est-il ensuite transformé pour devenir aujourd’hui l’indispensable instrument du capitalisme ? C’est une véritable traversée transhistorique que ce cours propose.

Y sont abordées des questions décisives de la philosophie politique : quelle différence y a-t-il entre les appareils d’État et les machines de guerre ? Comment l’État a-t-il réussi à s’approprier ces redoutables machines ? Comment a surgi le capitalisme ? À la faveur de quelles contingences cette nouvelle formation sociale s’est-elle propagée sur toute la terre comme un virus ? Pourquoi est-elle passée par les États plutôt que par la puis­sance des grandes villes commerçantes ? Comment les appareils d’État modernes basculent-ils dans le fascisme ou le totalitarisme ? Comment, de son côté, la machine de guerre s’est-elle transformée pour devenir aujourd’hui une entreprise de sécurité planétaire, sécrétant de nouvelles formes de fascisme ? Et, surtout, de quelles armes disposons-nous pour lutter contre ces dangers ?