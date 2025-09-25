Les études arthuriennes au XXIe s. (MSH Clermont-Ferrand)

Journée

Les études arthuriennes au XXIe siècle

24 octobre 2025

org. N. Bragantini-Maillard et S. Douchet

Université Clermont-Auvergne

Maison des Sciences de l’Homme

4 rue Ledru – 63000 Clermont-Ferrand

—

MATINÉE

9h Accueil et introduction

Présidence : Danièle JAMES-RAOUL

Études arthuriennes et philologie

9h15 Hélène BOUGET, MCF HDR, Université de Brest : « Des théories de la réception et de la fiction à la matérialité des sources : pour une lecture multimodale de La Queste del saint Graal »

9h45 Marta MILAZZO, post-doctorante, Université de Milan : « The Trajectory of Onomastics in Arthurian Studies: Recent Developments and Future Perspectives »

10h15 Discussions

10h30 Pause

Présidence : Sébastien DOUCHET

Études arthuriennes et études critiques contemporaines

11h Marie-Christine PAYNE, docteure, Université Sorbonne Nouvelle : « À l’orée d’une vaste forêt : apport du postcolonialisme écocritique et du médiévalisme pour une réflexion autour de la Foret Darnant dans le Roman de Perceforest »

11h30 Andrea BIAGIOTTI, doctorant, Università la Sapienza, Roma, « Chasser la femme : rape and gender studies in the Arthurian romances »

12h00 Discussions

APRÈS-MIDI

Présidence : Nathalie BRAGANTINI-MAILLARD

Études arthuriennes et didactique

14h Anne-Lise STAIGRE, docteure, Université Rennes 2 : « La place des études arthuriennes dans la formation scolaire (secondaire) : enjeux et perspectives didactiques »

Études arthuriennes et multimédialité

14h30 Camille-Apollonia NARDUCCI, docteure, ATER, Aix-Marseille Université : « Happy end : l’arthurien 2.0 se restructure sans Salesbieres… »

15h Nadège LE LAN, MCF, Université du Littoral Côte d’Opale : « Lancelot lyrique au XXIe siècle »

15h30 Discussions