Les études arthuriennes au XXIe s. (MSH Clermont-Ferrand)
Journée
Les études arthuriennes au XXIe siècle
24 octobre 2025
org. N. Bragantini-Maillard et S. Douchet
Université Clermont-Auvergne
Maison des Sciences de l’Homme
4 rue Ledru – 63000 Clermont-Ferrand
—
MATINÉE
9h Accueil et introduction
Présidence : Danièle JAMES-RAOUL
Études arthuriennes et philologie
9h15 Hélène BOUGET, MCF HDR, Université de Brest : « Des théories de la réception et de la fiction à la matérialité des sources : pour une lecture multimodale de La Queste del saint Graal »
9h45 Marta MILAZZO, post-doctorante, Université de Milan : « The Trajectory of Onomastics in Arthurian Studies: Recent Developments and Future Perspectives »
10h15 Discussions
10h30 Pause
Présidence : Sébastien DOUCHET
Études arthuriennes et études critiques contemporaines
11h Marie-Christine PAYNE, docteure, Université Sorbonne Nouvelle : « À l’orée d’une vaste forêt : apport du postcolonialisme écocritique et du médiévalisme pour une réflexion autour de la Foret Darnant dans le Roman de Perceforest »
11h30 Andrea BIAGIOTTI, doctorant, Università la Sapienza, Roma, « Chasser la femme : rape and gender studies in the Arthurian romances »
12h00 Discussions
APRÈS-MIDI
Présidence : Nathalie BRAGANTINI-MAILLARD
Études arthuriennes et didactique
14h Anne-Lise STAIGRE, docteure, Université Rennes 2 : « La place des études arthuriennes dans la formation scolaire (secondaire) : enjeux et perspectives didactiques »
Études arthuriennes et multimédialité
14h30 Camille-Apollonia NARDUCCI, docteure, ATER, Aix-Marseille Université : « Happy end : l’arthurien 2.0 se restructure sans Salesbieres… »
15h Nadège LE LAN, MCF, Université du Littoral Côte d’Opale : « Lancelot lyrique au XXIe siècle »
15h30 Discussions