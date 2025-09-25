Exil et (re)construction identitaire : entre utopie et réalité (Espagne, Alcalá)

Congrès mondial du CIEF à Alcalá en Espagne du 22 au 28 juin 2026

Exil et (re)construction identitaire: entre utopie et réalité



Même si l’utopie est souvent caractérisée par une “entrée en conflit avec la réalité” (Kameni 1), néanmoins l’on ne peut s’empêcher d’aspirer à se rapprocher de ce monde imaginaire non seulement pour trouver une vie meilleure, mais aussi pour mériter sa part de bonheur et tant qu’être humain. À cet effet, de nombreux écrivain.e.s francophones, tels qu’Alain Mabanckou, Dany Laferrière, Mohamed Sarr, Ananda Devi, Nathacha Appanah entre autres, ont quitté leur pays d’origine pour d’autres horizons. Or, si l’exil, volontaire ou involontaire, transparaît dans l’écriture des auteurs dans la production des œuvres romanesques francophones, d’une perspective pédagogique, l’utopie s’incarne également dans l’apprentissage des langues. Pourquoi apprend-on une nouvelle langue sinon pour accéder à un ailleurs imaginé ? Quelle que soit la motivation (financière, sociale, psychologique), cette projection vers un avenir différent constitue déjà une utopie sur le plan identitaire : l’apprenant.e habite un monde linguistique qui n’est pas encore le sien, mais auquel il ou elle aspire appartenir. La salle de classe plurilingue se transforme ainsi en espace utopique : un lieu de négociation de voix, d’identités et d’appartenances, où plusieurs langues et cultures coexistent de manière dialogique. De même que les écrivains en exil qui naviguent entre langues et cultures, les apprenants de langues étrangères vivent une espèce d’exil symbolique, imposé ou non, pendant la reconstruction du soi plurilingue.



Cet atelier accueillera des propositions qui abordent les axes suivants, entre autres :

Récits contemporains d’exil volontaire ou involontaire

La quête identitaire dans la littérature francophone

Le nomadisme, la migration et le métissage

Diaspora, mémoire et construction de mondes alternatifs

L’utopie comme moteur de l’imaginaire littéraire et/ou pédagogique

Motivation et facteurs qui influencent l’apprentissage des langues additionnelles

Représentations identitaires autour du plurilinguisme et du pluriculturalisme

Appartenance, voix et reconnaissance en contextes minoritaires

Exil réel ou symbolique : naviguer entre langues, cultures et mondes possibles

Enjeux de l’intelligence artificielle : entre réel et imaginaire

Littératies critiques et pratiques pédagogiques transformatives

Approches comparatives : littérature, pédagogie et autres expressions francophones

Les soumissions de propositions (250-300 mots) doivent être envoyées à Sushma Dusowoth à sushma_dusowoth@uhearst.ca et Rosanne Abdulla à rabdul2@uwo.ca au plus tard le 24 octobre 2025.

Inclure une courte notice bio-bliographique.