La révolution irlandaise (1912-1923) a fréquemment été couverte dans les journaux français de l’époque. Cette journée d’étude met en lumière les articles et photographies documentant le conflit irlandais, à une période où le photoreportage est en plein essor. Comment la presse française s’est-elle fait l’écho de ces événements ? Quel rôle les images ont-elles joué dans l’émancipation politique de l’Irlande ?

Le projet de recherche IMAGIN_IRL (université de Lille) étudie la révolution irlandaise au prisme du regard français, à partir de l’analyse de journaux d’information politique et générale de cette époque, mais aussi de photographies d’agences de presse telles que Rol ou Meurisse. En analysant dans les reportages le dialogue entre texte et image, l’objectif est d’interroger le rôle des images dans l’émancipation politique de l’Irlande, ce qu’on donnait à voir au public français et ce qui retenait l’attention des reporters. Dans la France de l’après-guerre, ces mots et ces images témoignent de la construction des représentations de l’Autre et de l’imaginaire des lecteurs de la presse illustrée.

L'après-midi sera consacrée à la présentation et la manipulation d'outils de traitement de l'image et de fouille de texte, sous la forme d'ateliers au BnF DataLab. Les entrées sont gratuites mais se feront sur inscription uniquement, pour la session du matin et/ou de l'après-midi.

PROGRAMME

Matin – Petit auditorium

9 h 30 - 9 h 45 – Présentation de la collection de presse et du corpus du projet

Par Eugénie Martin, BnF, département Droit, économie, politique, et Claire Dubois, université de Lille

9 h 45 - 11 h – La révolution irlandaise au prisme de la presse française

9 h 45 - 10 h 10 – La reportrice Simone Téry en Irlande

Par Anne Mathieu, université de Lorraine

10 h 10 - 10 h 30 – L’Humanité et le « droit à l’autodétermination des peuples » : le cas de l’Irlande à l’époque révolutionnaire (1912-1923)

Par Olivier Coquelin, université de Caen

10 h 30 - 10 h 50 – Imaginer l’Irlande en France : perspectives de recherche pour l’historiographie irlandaise

Par Brian Heffernan, KU Leven, et Pierre Ranger

10 h 50 - 11 h – Questions

11 h - 11 h 30 – Pause café

11 h 30 - 12 h 30 – Éthique et objectifs du photojournalisme : le rôle des agences Rol et Meurisse

Table ronde avec Claire Dubois, université de Lille, Daniel Foliard, université Paris Cité, Mark O’Rawe et Síobhra Aiken, Queen’s University Belfast

Modération : Eugénie Martin, BnF

12 h 30 - 14 h – Déjeuner

Après-midi – DataLab

14 h - 14 h 45 – Présentation des résultats du projet (base Heurist)

Par Claire Dubois, université de Lille, et Valentin De Craene, CNRS-MESHS

15 h - 18 h – Traiter de grands corpus de presse et d’images

Démonstration et prise en main d’outils : boîte à outils Pandore et plateforme Aikon