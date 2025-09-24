Épistémocritique, n° 26 : "Bande dessinée et partage des savoirs, 1" (dir. Axel Hohnsbein & Margot Renard)

Sommaire

Axel Hohnsbein et Margot Renard : Bande dessinée et partage des savoirs. Introduction au numéro

Dossier thématique :

Florent Perget : Fiction(s) de la non-fiction : paradoxes, poétique et rhétorique de la bande dessinée de vulgarisation

Hélène Raux : Vulgarisation scientifique en BD : une lecture savamment orchestrée

Michel Letté : La Revue dessinée, un laboratoire de partage des savoirs en régime de controverse sociotechnique

Fanny Bourges : La bande dessinée dans Science et Vie Junior. Support de fictionnalisation ou outil de vulgarisation scientifique ?

Sabrina Messing : « On ne va quand même pas faire une BD ?! » ou comment la bande dessinée raconte la cartographie

Rubrique Éclairages :

Marion Montaigne : La vulgarisation selon – Marion – Montaigne

Jan Baetens : Le chemin et les bifurcations ou comment aboutir à un livre

Rubrique Entretien :

Margot Renard, Axel Hohnsbein et Benoît Peeters : Entre caricature et bande dessinée : la vulgarisation par l’image au XIXe siècle. Entretien avec Benoît Peeters

—

Ce numéro inaugure un nouveau site pour la revue : https://preo.ube.fr/epistemocritique/

—

Nouvelles conditions de publication de la revue Épistémocritique

Fondée en 2007 par Michel Pierssens, Épistémocritique est une revue consacrée à l’étude des savoirs à l’œuvre dans les textes littéraires. Encourageant le décloisonnement de la recherche en littérature, elle adopte un positionnement interdisciplinaire, international et multilangues. Désormais semestrielle, la revue est portée par le CRIT (Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transdisciplinaires, UR 3224) de l’université Marie et Louis Pasteur et soutenue financièrement par le laboratoire SPH (Sciences, philosophie, humanités, UMR[U] 4574) de l’université de Bordeaux.

Son comité éditorial est le suivant :

Directrice de la revue : Laurence Dahan-Gaida (université Marie et Louis Pasteur)

Rédacteur en chef : Axel Hohnsbein (université de Bordeaux)

Coordinatrice éditoriale : Claire Barel-Moisan (École normale supérieure de Lyon)

Secrétaire d’édition : Cindy Gervolino (université Bourgogne Europe)

Les anciens numéros intégreront progressivement ce nouveau site, après conversion et attribution de DOI. La revue est ouverte à divers types de textes, notamment des entretiens et des témoignages (artistes, savants, auteurs). Elle publie un appel permanent.

L’intégration de cette revue au catalogue de PREO est le fruit d’un travail entre les instances de la revue, le service Édition / publication ouverte de la MSH de Dijon et les Presses universitaires de Franche-Comté dans le cadre du pôle éditorial régional PEPSO-BFC. La plateforme PREO est portée et développée par la MSH de Dijon. Elle utilise le logiciel libre Lodel pour la diffusion ; l’hébergement est assuré par la DNUM de l’université Bourgogne Europe.

Contacts de la revue : Laurence Dahan-Gaida (lgaida@univ-fcomte.fr) et Axel Hohnsbein (axel.hohnsbein@u-bordeaux.fr)

Autres activités de l’association Épistémocritique

Outre la publication de sa revue éponyme, l’association Épistémocritique poursuit la publication d’Actes, ouvrages originaux, comptes rendus et actualités sur son site originel, qui reste actif lui aussi : https://epistemocritique.org/

Contacts pour la publication d’Actes et ouvrages originaux : bertrand.guest@univ-angers.fr

Contact pour la publication de comptes rendus et actualités : axel.hohnsbein@u-bordeaux.fr