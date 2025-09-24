La Pensée, n° 423 : "Littérature, matérialité, matérialisme"
Au sommaire du numéro 423 (2025-3) de La Pensée :
"Littérature, matérialisme et matérialité", un dossier coordonné par Marine Roussillon
La proximité sémantique entre matérialité et matérialisme masque une distance, que ce dossier cherche à mesurer, à explorer – et peut-être aussi à combler, dans une tentative de renouer les fils des différentes traditions critiques. D’une part, les interprétations marxistes de la littérature ont souvent occulté la matérialité, ce qui facilitait la montée en généralité et le passage à la théorie. La mise en relation des textes littéraires avec l’état des rapports de production s’est faite au prix d’une idéalisation du texte, qui s’accommode de la réduction de la littérature à quelques grands textes canoniques et ignore à la fois sa matérialité, ses usages et son historicité propre. D’autre part, le développement de la bibliographie matérielle et l’intérêt croissant pour la « culture matérielle » tiennent à distance l’analyse des rapports sociaux, de ce qu’ils font à la « littérature » et de ce que les pratiques littéraires leur font. L’attention portée aux objets et à leurs usages ne conduit pas mécaniquement, tant s’en faut, à la compréhension des rapports de production et de leurs évolutions. Il importe de prendre acte de ce dialogue avorté, non pour affirmer le caractère obsolète du matérialisme, mais pour en travailler l’actualité, comme perspective possible à l’horizon de recherches contemporaines plurielles.
Sommaire
Littérature, matérialité, matérialisme. Présentation
Par Marine Rousillon
Contraintes transgressées et libertés bridées. 1re partie : matérialité du texte
Par Roger Chartier
Contraintes transgressées et libertés bridées. 2e partie : pratiques du lire
Par Roger Chartier
Socialisations littéraires enfantines : approche matérialiste
Par Stéphane Bonnéry
La galanterie entre commerce du livre et contrôle politique des écrits
« Théâtre et libéralisme ». Une enquête historico-économico-esthétique
Par Stéphanie Loncle
Approches matérialistes du littéraire
Par Paul Aron