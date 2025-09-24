La Pensée, n° 423 : "Littérature, matérialité, matérialisme"

Au sommaire du numéro 423 (2025-3) de La Pensée :

"Littérature, matérialisme et matérialité", un dossier coordonné par Marine Roussillon

La proximité sémantique entre matérialité et matérialisme masque une distance, que ce dossier cherche à mesurer, à explorer – et peut-être aussi à combler, dans une tentative de renouer les fils des différentes traditions critiques. D’une part, les interprétations marxistes de la littérature ont souvent occulté la matérialité, ce qui facilitait la montée en généralité et le passage à la théorie. La mise en relation des textes littéraires avec l’état des rapports de production s’est faite au prix d’une idéalisation du texte, qui s’accommode de la réduction de la littérature à quelques grands textes canoniques et ignore à la fois sa matérialité, ses usages et son historicité propre. D’autre part, le développement de la bibliographie matérielle et l’intérêt croissant pour la « culture matérielle » tiennent à distance l’analyse des rapports sociaux, de ce qu’ils font à la « littérature » et de ce que les pratiques littéraires leur font. L’attention portée aux objets et à leurs usages ne conduit pas mécaniquement, tant s’en faut, à la compréhension des rapports de production et de leurs évolutions. Il importe de prendre acte de ce dialogue avorté, non pour affirmer le caractère obsolète du matérialisme, mais pour en travailler l’actualité, comme perspective possible à l’horizon de recherches contemporaines plurielles.

—

Sommaire

Littérature, matérialité, matérialisme. Présentation

Par Marine Rousillon

Contraintes transgressées et libertés bridées. 1re partie : matérialité du texte

Par Roger Chartier

Contraintes transgressées et libertés bridées. 2e partie : pratiques du lire

Par Roger Chartier

Socialisations littéraires enfantines : approche matérialiste

Par Stéphane Bonnéry

La galanterie entre commerce du livre et contrôle politique des écrits

Par Marine Roussillon

« Théâtre et libéralisme ». Une enquête historico-économico-esthétique

Par Stéphanie Loncle

Approches matérialistes du littéraire

Par Paul Aron