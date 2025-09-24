Au plateau. Formes et enjeux de la scène contemporaine #2 (Montpellier)

Consacrées aux poétiques et aux pratiques de la scène contemporaine, les conférences de ce webinaire questionneront les enjeux et les problématiques des formes qui ont émergé ces dernières décennies et qui font l’actualité des plateaux aujourd’hui. Fenêtre ouverte sur la recherche en études théâtrales, les formes scéniques contemporaines seront abordées selon une approche globale du fait théâtral qui se veut résolument transdisciplinaire.

Les interventions issues du cycle seront publiées sur Plateaux 21.

Cycle organisé par l’Université de Montpellier Paul-Valéry sous la direction scientifique de Pénélope Dechaufour (Département Théâtre / UFR1 – Centre de recherche RIRRA 21) en partenariat, pour cette édition 2025-2026, avec l’École académique de formation continue (EAFC) de l’Académie de Grenoble. Le webinaire s’adresse à toutes et tous mais est plus particulièrement destiné à l’ensemble des enseignants et enseignantes des académies de Montpellier, Grenoble, Toulouse et Bordeaux.

—

Programme

Jeudi 16 octobre 2025 - 17h-18h30 : Cyrielle Dodet, Université INUC Albi

« Écrire du théâtre de façon intermédiale au XXIe siècle : recherches, fantasmes, résistances »

Jeudi 13 novembre 2025 - 17h-18h30 : Sunga Kim, Université de Montpellier Paul Valéry « Scénographies en creux : concevoir et percevoir un plateau au seuil du visible »

Jeudi 11 décembre 2025 - 17h-18h30 : Pauline Bouchet, Université Grenoble Alpes

« Scènes hospitalières : théâtre contemporain et milieu de soin »

Jeudi 15 janvier 2026 - 17h-18h30 : Flore Garcin Marrou, Université Toulouse Jean-Jaurès « Dramaturgies situées, immersives et collaboratives à l'œuvre dans les résidences d'auteurs dramatiques en milieu scolaire »

Jeudi 12 mars 2026 - 17h-18h30 : Maxence Cambron, Université de Lille

« La scène, surface de réparations ? »

Jeudi 21 mai 2026 - 17h-18h30 : Arianna De Sanctis, Université de Nice Côte d’Azur « L'engagement écologique au cœur de la scène européenne et latino-américaine contemporaine : ode à l'Amazonie par Milo Rau et Martha Hincapié Charry »

Jeudi 11 juin 2026 - 17h-18h30 : Eléonore Martin, Université Bordeaux Montaigne

« Écrire l'histoire par le geste : approches des circographies contemporaines »