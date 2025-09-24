Essai
Nouvelle parution
Dominique Faria, Îles de papier. Approche littéraire des îles dans la fiction française, 2000-2024

Dominique Faria, Îles de papier. Approche littéraire des îles dans la fiction française, 2000-2024

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Géographies du monde", 2025
  • EAN : 9782406187295
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18731-8
  • 159 pages
  • Prix : 25 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Dominique Faria

Îles de papier. Approche littéraire des îles dans la fiction française, 2000-2024

Paris, Classiques Garnier, coll. « Géographies du monde », n° 41, 2025

L’analyse d’un vaste corpus de littérature française contemporaine, de Michel Houellebecq à Miguel Bonnefoy, permet de dessiner une cartographie des imaginaires insulaires à l’ère de la surreprésentation chez des auteurs partagés entre fascination pour l’île et méfiance envers ses représentations.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406187301 - au prix de 76 EUR.