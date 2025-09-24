Dominique Faria

Îles de papier. Approche littéraire des îles dans la fiction française, 2000-2024

Paris, Classiques Garnier, coll. « Géographies du monde », n° 41, 2025

L’analyse d’un vaste corpus de littérature française contemporaine, de Michel Houellebecq à Miguel Bonnefoy, permet de dessiner une cartographie des imaginaires insulaires à l’ère de la surreprésentation chez des auteurs partagés entre fascination pour l’île et méfiance envers ses représentations.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406187301 - au prix de 76 EUR.