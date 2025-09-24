Michel Hébert

Supplier le prince (1382-1460). Les communautés provençales et l’État angevin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d'histoire médiévale », n° 44, 2025.

Cette étude s’intéresse aux suppliques adressées par les habitants du comté de Provence à leurs souverains, les ducs d’Anjou, à la fin du Moyen Âge. Cette pratique, dans un contexte de fragilité dynastique, est une voie privilégiée de la communication politique entre les princes et leurs sujets.

