Écrans 2025 – 1, n° 23. Du cadre à la bordure. Arts plastiques, cinéma, musique

Sous la direction de Muriel Joubert, Benjamin Labé, Frédéric Montégu et Viviane Waschbüsch

Paris, Classiques Garnier, coll. « Écrans », n° 23, 2025.

Écrans est une revue thématique interdisciplinaire portant sur le domaine audiovisuel et traitant des problématiques contemporaines des cultures et des arts de l'image.

Sommaire…

Lire les résumés…