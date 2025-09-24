Pierre Girardey, Le Remords, ressort du récit romantique. Hugo, Balzac, Dumas

L’ouvrage se fonde sur le postulat selon lequel le romantisme français exprime la mauvaise conscience d’une société née de la violence révolutionnaire. Cette culpabilité larvée est rendue manifeste dans le récit romantique par la multiplication des personnages pris de remords : bourreaux repentants, conventionnels contrits, criminels convertis, prostituées honteuses, romantiques mélancoliques, médecins désolés ou bourgeois poussés au désespoir. Le corpus choisi tente de donner une vision synthétique du rapport à la faute et de montrer comment la gestion des remords individuels interagit avec la culpabilité collective d’un nouveau régime conscient de sa naissance criminelle. Il permet d’établir des liens étonnants entre la question du remords au XIXe siècle et l’émergence de nouveaux genres littéraires - la nouvelle fantastique, le récit-confession, le roman social et le roman populaire.

Pierre Girardey est professeur de Culture générale en Classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Carnot de Dijon et membre associé Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC) de l’Université Bourgogne Europe.