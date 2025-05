Sophie-Valentine Borloz, Marta Caraion, Judith Lyon-Caen (dir.), Écrire les choses. Littérature et culture matérielle, 1830-2020

Ce volume propose une enquête collective sur l’élaboration d’une pensée de la culture matérielle par la littérature, depuis les années 1830, lorsque l’avènement conjoint du réalisme et de la révolution industrielle fait des choses des entités littéraires à part entière, jusqu’à la période contemporaine. Plus de quarante spécialistes signent les trente-six chapitres et quatre-vingts encarts de vulgarisation de ce panorama du monde littéraire des objets. On y trouvera des objets rares et des objets de grande consommation, des objets précieux et des objets pauvres, des machines et des reliques, des bijoux et des pots de chambre, des boîtes d’archive et des porte-plumes, du parchemin et du plastique, des objets de mélancolie et des ordinateurs ; des lectures rapprochées de grands textes littéraires, des traversées de larges corpus d’écrits techniques ou industriels, de poèmes, de romans, d’utopies, d’écrits ethnographiques, de récits de soi…

Marta Caraion est professeure de littérature française à l’université de Lausanne, Sophie-Valentine Borloz est chercheuse en littérature française à l’Université de Lausanne et Judith Lyon-Caen est directrice d’études à l’EHESS.