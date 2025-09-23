Femmes de(s) collision(s). Féminins et narrations dans les modernismes en Europe balkanique, centrale et orientale - 1870-1970 (Paris)

Comité d’organisation : Naïma Berkane, Mateusz Chmurski, Cécile Rousselet et Clara Royer

Dates : 4-5 juin 2026

Lieu : Paris

Comité scientifique : Biljana Andonovska, Arnaud Bikard, Mateusz Chmurski, Alessandro Gallichio, Petra James, Luba Jurgenson, Jean-François Laplénie, Jasmina Lukić, Lena Magnone, Jelena Petrović, Alexandra Wojda

Modalités de soumission des propositions : Vos propositions (en français ou en anglais), sous la forme d’un titre, d’un résumé d’environ 300 mots et d’une notice bio-bibliographique sont à adresser d’ici le 1er décembre 2025 à : femininenarratives@gmail.com

Les féminins sont ici interrogés comme concepts narratologiques, tels que les courants de Feminist narratology ont pu les concevoir (Prince, [1987] 2003 ; Page, 2006 ; Lanser, 2010, entre autres). Comme l’indique Susan S. Lander, « The field of gender and narrative stakes its diverse approaches on the shared belief that sex, gender, and sexuality are significant not only to textual interpretation and reader reception but to textual poetics itself and thus to the shapes, structures, representational practices, and communicative contexts of narrative texts. » (2013, § 3). Aux marges de l’évolution diégétique, appelant des imaginaires de l’écart (érotisation, exotisation, racialisation, etc.) ou actrices de premier rôle dans les développements narratifs, les féminins sont un des lieux, ou plutôt des corps, que se sont donnés les arts et les artistes pour négocier leur rapport au narratif.

Ce colloque souhaite interroger les conséquences narratologiques que l’inscription des féminins dans les modernismes peuvent induire. En effet, si les travaux cités plus haut participent à l’écriture d’une histoire des femmes, questionnent le canon et sa formation, offrent des outils pour relire les textes et réévaluer leur réception, les questionnements de ce quatrième colloque du cycle « Femmes et chocs d’émancipation » nous permettraient d’étudier l’esthétique propre à ces utilisations du féminin. Il s’agira donc d’analyser le rôle des féminins dans l’élaboration et le développement des narrations en tant qu’ils dessinent des rapports spécifiques à celles-ci.

« Féminins et narrations » seront interrogés dans une perspective transmédiale. En nous inscrivant à la suite de Jean-Marie Schaeffer dans son étude des processus narratifs, nous aborderons tout autant la littérature que les images, fixes ou mobiles. Ce tournant narratif montre que les « coprésences » et « contiguïtés spatiales » des images fixes, si elles ne peuvent produire de « séquence événementielle », « narrativisent » et « temporalisent » (Schaeffer, 2020). Dès lors nous pouvons considérer comme médiums narratifs tous ceux qui développent, par leurs moyens propres, temporels et/ou spatiaux, par leur capacité « monstrative » ou « représentationnelle », une narrativité. Il s’agira donc d’interroger sous ce prisme des médiums aussi divers que les arts visuels, la danse, la littérature, les arts de la scène, le théâtre, le roman érotique, l’image pornographique (voir Preciado, 2011), sans que cette liste ne soit exhaustive.

Les modernismes – que nous souhaitons embrasser largement en faisant place à ce qui les précède et leur succède directement, ainsi notre choix de 1870-1970 – nous paraissent être un angle privilégié pour réfléchir à la fois aux capacités narratives des divers médiums (la réduction en peinture, par exemple, rejetterait la narrativisation en même temps que la représentation : Ilg, 2002), et aux capacités esthétiques des manifestations du féminin. En cela, l’Europe balkanique, centrale et orientale est un terrain de choix pour conduire cette étude, au vu de la vitalité des modernismes qui y sont élaborés dès la fin du XIXe siècle, engageant au XXe siècle des séries de déplacements et de crises (Chmurski, 2018), entre autres dans le rapport que les arts entretiennent avec la narration et la représentation, qui sont autant de phénomènes à articuler aux rôles dévolus aux féminins.

En effet, les modernités ont été approchées, dès Walter Benjamin, comme des périodes de crises, et celles-ci sont étroitement liées aux questions d’identité, notamment en Europe balkanique, centrale et orientale (voir Le Rider, 1990). Ces crises sont avant tout aussi celles de la représentation des modernités, que les féminins peuvent prendre en charge sur le plan narratif dans les modernismes, pour des raisons plurielles – qu’il s’agira d’interroger –, tenant à la fois des imaginaires associés aux féminins qu’aux évolutions socio-culturelles et aux dynamiques émancipatoires que la modernité facilite.

Ces considérations impliquent plusieurs phénomènes, qu’il s’agira d’étudier conjointement. Les féminins mis en crise – par les diverses violences perpétrées à leur encontre, leur invisibilisation, défiguration, relégation dans l’altérité radicale, etc. – seraient à penser comme crise, en miroir à celles des modernités esthétiques. Les manifestations narratives des féminins peuvent dès lors être envisagées comme là où se jouent des questions discursives, narratologiques et esthétiques. Le récit, ses fondements et sa réflexivité sont à prendre en compte dans un même mouvement et c’est ainsi que le féminin se fait autant un élément narratif que narrativisé, représentatif qu’esthétique.

Par ailleurs, ces considérations genrées doivent être interrogées de manière complexe. En effet, les modernismes en Europe centrale, balkanique et orientale ont vu émerger de nombreuses femmes artistes (Magnone, 2024). Comment ces femmes énonciatrices réagissent-elles à ces enjeux narratifs et représentatifs ? Quelles variations élaborent-elles qui permettraient d’envisager de nouvelles dynamiques émancipatoires voire contre-émancipatoires des femmes ? Rejettent-elles ces codes modernistes ou, au contraire, se les approprient-elles, ce qui pourrait d’ailleurs venir confirmer l’hypothèse de leur désemantisation ? Ainsi, les diverses stratégies mises en place, qu’elles relèvent de la divergence, la récupération, la subversion ou l’opposition, viendront autant nous informer sur le rapport qu’entretiennent les femmes artistes à leur médium et les esthétiques produites par les modernismes, que sur la résistance ou l’adhésion de ces autrices et artistes aux phénomènes historiques, politiques ou sociaux que viendraient refléter ces représentations.

*

Cette étude des féminins vis-à-vis des crises des modernismes nous permettra donc de réévaluer les présences féminines, non plus uniquement en tant qu’elles nous renseignent sur leur statut dans la narration mais surtout en tant qu’elles sont un matériau où les arts travaillent leur sortie du narratif, et par là-même dans le façonnement des formes.

Plusieurs questionnements pourront être abordés :

Pouvons-nous aborder le spectacle du et sur le féminin et, par-là, la jouissance qu’il procure au lectorat/spectatorat (Mulvey, 1975) en tant qu’il est utilisé comme lieu de la renégociation des régimes narratifs, d’un nouvel agencement dans le partage du sensible (Rancière, 2000) ? Ainsi les questions de réception, de gaze et de culture visuelle, chères aux études féministes, pourraient être repensées à l’aune de ces considérations esthétiques.

Que les féminins se manifestent comme objets sur lesquels se font les innovations formelles ou comme sujets qui les suscitent, cela peut-il nous amener à penser différemment les notions de créateur et de créature dans les arts ? Dès lors, la création féminine, dans son agentivité énonciatrice, vient-elle modifier voire abolir ce dispositif, producteur de formes nouvelles ? L’attention portée aux narrations intimes et aux corps, dans la pratique de la performance notamment, contribue-t-elle à un brouillage des frontières entre créatrice et créature ? Et ce, jusqu’à transformer la notion d’auctorat-même (Petrović, 2019), d’autorité sur la création (Tumbas, 2022) ? Aussi, comment les interprètes féminines se plient-elles ou non à ce rôle qui leur est attribué ? Leur présence dans l’œuvre peut-elle venir faire dérailler les modalités de manifestation des féminins ?

Par ailleurs, selon quelles modalités les manifestations féminines participent-elles des intrigues ? Quelles places ont-elles dans les dynamiques de narration ? On pourra songer ici aux travaux de Paul Larivaille ou Jean-Michel Adam sur l’importance des « éléments déclencheurs » dans la mise en intrigue (Larivaille, 1974 ; Adam, 1992). L’approche structuraliste et sémiotique permettra en partie d’examiner les rôles que les personnages féminins occupent dans les narrations, oscillant entre pouvoir et impouvoir. Cependant, il s’agira évidemment également de dépasser ces premières constatations, et de saisir les personnages féminins à travers une multiplicité d’approches complémentaires, nécessitant une évolution des outils méthodologiques utilisés. En effet, si la figure féminine est un signe (au sens de Philippe Hamon par exemple), c’est en vertu de nombreuses caractéristiques qu’il est nécessaire d’explorer conjointement.

Les féminins participent-ils à créer de l’inédit dans les systèmes narratifs et génériques, à la façon de ce que Stanley Cavell appelle la « création de la nouvelle femme », et réciproquement « la nouvelle création de la femme » (voir aussi sur les genres cinématographiques : Dumas, 2021, Jovanović, 2014) ? Cette idée n’est-elle efficiente qu’au cinéma ? Comment concevoir de telles dynamiques dans les genres des arts visuels, du théâtre, de la danse, de l’architecture, etc. Comment celles-ci participent, dans ces différents champs artistiques, à bouleverser les frontières poreuses entre figuration et narration ? En quoi le féminin peut-il jouer un rôle dans des « figurations de narration » (au-delà des questions de figuration narrative dans les arts visuels) ?

La démarche comparatiste sera aussi valorisée dès lors qu’elle interroge les places de ces féminins selon les mediums narratifs. Si l’on envisage les féminins comme des dynamiques critiques au sein des narrations, dans quelle mesure peut-on considérer des crises spécifiques, ou des modalités différentes d’interroger ces crises, selon les arts narratifs ? Ces questionnements peuvent aussi nous mener à une réflexion sur la transmédialité, étudiant à la fois des œuvres qui font intervenir des dynamiques d’hybridité et d’intersémioticité (qu’en est-il par exemple des œuvres qui intègrent, par ces procédés, des temporalités multiples ? des formes séquentielles ? les images uniques à scènes multiples ?), et le cadre même de la constitution d’un corpus et d’une recherche comparatiste. Comment ces dynamiques de construction d’un objet d’étude transmédial favorisent-elles et encouragent-elles des redéfinitions du féminin comme générateur de dynamiques innovantes de narration ?

Conférence inaugurale : Nebojša Jovanović

Ce colloque donnera lieu à une publication.

Bibliographie indicative

ACHARD, Pierre, « Formation discursive, dialogisme et sociologie », Langages, vol. 29, n°117, 1995, p. 82‐95.

ADAM, Jean-Michel, « Le prototype de la séquence narrative », in Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris, Nathan, 1992, p. 45‐74.

ARAMBASIN, Nella, « Femmes mythiques : une enquête biographique entre histoire et fictio », in Philippe Baron, Dennis Michael Wood et Wendy Perkins (dir.), Femmes et littérature, actes du colloque international (Universités de Birmingham et de Besançon, 16 et 17 janvier 1998), Besançon, Presses universitaires Franc-Comtoises, 2003, p. 51‐68.

BARTHES, Roland, Le plaisir du texte, Paris, Éditions du Seuil, 1973.

BESSIÈRE, Jean, « Introduction », in Jean Bessière (dir.), Figures féminines et roman, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, p. 5‐9.

BRIDENTHAL, Renate, KOONZ, Claudia, STUARD, Susan Mosher (dir.), Becoming visible: women in European history, Boston, Houghton Mifflin, 1977.

BROWNSTEIN, Rachel M., Becoming a heroine: reading about women in novels, New- York, Columbia University Press, 1994.

CAMPBELL, Joseph, Goddesses: Mysteries of the Feminine Divine, Novato, New World Library, 2013.

CAVELL, Stanley, Pursuit of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage, Harvard, Harvard Film Studies, 1984.

CHMURSKI, Mateusz, Journal, fiction, identité(s), Paris, Eur’Orbem Éditions, 2018.

DAVIS, Natalie Zemon, Women on the Margins: Three Seventeenth-century Lives, Cambridge, Harvard University Press, 1995.

DE BAECQUE, Antoine, La cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture. 1944-1968, Paris, Fayard, 2013.

DEUTSCHMANN, Peter, « Les rôles-types féminins dans les pièces de théâtre tchèque de převrat », in Jean Boutan et Cécile Rousselet (dir.), Soldates inconnues. Militantes de l’arrière. Figures de femmes aux confins de l’Europe en guerre, Paris, L’Improviste, 2022

DUBY, Georges, PERROT, Michelle (dir.), Histoire des femmes en Occident, 5 vol., Paris, Perrin, 2002 [1990-1992].

DUCROT, Oswald, Le Dire et le Dit, Paris, Éditions de Minuit, 1985.

DUMAS, Louise, Automobile et cinema : un long métrage, Berlin, Peter Lang, 2021.

ERIKSEN, Anne, « Être ou agir ou le dilemme de l’héroïne », in Pierre Centlivres, Daniel Fabre et Françoise Zonabend (dir.), La fabrique des héros, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », 2015, p. 149‐164.

FIX, Florence, PLANA, Muriel (dir.), Présences et représentations des corps des femmes dans la littérature et les arts, Dijon, Presses universitaires de Dijon, 2023.

GENETTE, Gérard, Discours du récit [1972], Paris, Éditions du Seuil, 2007.

GREIMAS, Algirdas Julien, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris, Larousse, 1966.

GUILLEMIN, Océane, D’Hélène à Lilith : Figures de femmes étrangères en Suisse romande (1890-1914), Lausanne, Archipel, 2018.

HAMON, Philippe, « Pour un statut sémiologique du personnage », Littérature, vol. 6, n°2, 1972, p. 86‐110.

ILG, Ulrike, « Painted Theory of Art: «‘Le suicidé’ (1877) by Edouard Manet and the Disappearance of Narration », Artibus et Historiae, vol. 23, n° 45, 2002.

JOVANOVIĆ, Nebojša, Gender and Sexuality in the Classical Yugoslav Cinema, 1947-1962, Thèse de doctorat, Budapest, Central European University, 2014.

KADISH, Doris Y., Politicizing Gender: Narrative Strategies in the Aftermath of the French Revolution, New Brunswick, Rutgers University Press, 1991.

KERMODE, Frank, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2000 [1967].

KRUTIKOV, Mihail, Yiddish Fiction and the Crisis of Modernity, 1905-1914, Stanford, Stanford University Press, 2001.

LANSER, Susan S, « Are We There Yet? The Intersectional Future of Feminist Narratology », Foreign Literature Studies, vol. 32, 2010, p. 32-41.

LANSER, Susan S., « Gender and Narrative », the living handbook of narratology, en ligne, 2013, § 3. URL : https://www-archiv.fdm.uni-hamburg.de/lhn/node/86.html#Prince

LARIVAILLE, Paul, « L’analyse (morpho)logique du récit », Poétique, n°19, 1974, p. 368‐388.

MAGNONE, Lena, « Mothers of the nation, or how national women writers are created », in Marta Cieslak et Anna Muller (dir.), Gender and Nation in East Central Europe, Londres, Bloomsbury, 2024.

MAINGUENEAU, Dominique, Le Contexte de l’œuvre littéraire. Énonciation, écrivain, société, Paris, Dunod, 1993 ; « Paratopie », Glossaire. Disponible en ligne : http://dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr/glossaire.html.

MILLER, Meredith, Feminine Subject in Masculine Fiction. Modernity, Will and Desire, 1870-1910, Londres, Palgrave Macmillan, 2013.

MINTURN, Kent, « Greenberg Misreading Dubuffet », Abstract Expressionism: the international context, New Brunswick, Rutgers University Press, 2007.

MULVEY, Laura, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, vol. 16, n°3, 1975, p. 6-18.

PAGE, Ruth E., Literary and Linguistic Approaches to Feminist Narratology, Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2006.

PAILER, Gaby, BÖHN, Andreas, SCHECK, Ulrich et al., Gender and Laughter: Comic Affirmation and Subversion in Traditional and Modern Media, Amsterdam, New York, Rodopi, 2009.

PERROT, Raymond, De la narrativité en peinture : Essai sur la Figuration Narrative et sur la figuration en générale, Paris, L’Harmattan, 2005.

PETROVIĆ, Jelena, Women’s Authorship in Interwar Yugoslavia: The Politics of Love and Struggle, Londres, Palgrave Macmillan, 2019.

POLLOCK, Griselda, Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art Histories, Londres, Routledge, 1999.

PRECIADO, Beatriz, Pornotopie : Playboy et l’invention de la sexualité multimédia, Paris, Climats, 2011.

PRINCE, Gerald, A Dictionary of Narratology, Lincoln, University of Nebraska Press, [1987] 2003.

PROPP, Vladimir Âkovlevič, Morfologiâ skazki, Leningrad, Academia, 1928.

PROPP, Vladimir, Morphologie du conte, trad. Marguerite Derrida, Tzvetan Todorov et Claude Kahn, Paris, Éditions du Seuil, 1970.

RANCIÈRE, Jacques, « L’histoire “des” femmes : entre subjectivation et représentation (note critique) », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 48, n°4, 1993, p. 1011-1018.

RANCIÈRE, Jacques, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.

RIBIÈRE, Mireille, BAETENS Jan, Time, Narrative & the Fixed Image / Temps, narration & image fixe, Leiden, Brill, 2001.

RICŒUR, Paul, Temps et récit, t. 1 : L’intrigue et le récit historique, Paris, Éditions du Seuil, 1983.

SHOWALTER, Elaine, A Literature Of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing, Londres, Virago, 2009.

SCHAEFFER, Jean-Marie, Les troubles du récit. Pour une nouvelle approche des processus narratifs, Paris, Éditions Thierry Marchaisse, 2020.

ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič, « Iskusstvo kak priem », in O teorii prozy, Moscou, Krug, 1925, p. 7‐23.

CHKLOVSKI, Victor, « L’Art comme procédé », in Tzvetan Todorov (dir.), Théorie de la littérature : textes des formalistes russes, trad. Tzvetan Todorov, Paris, Éditions du Seuil, 1965, p. 75‐97.

TSENG Ching-Pin, « Narrative and the Substance of Architectural Spaces: The Design of Memorial Architecture as an Example », Ahens Journal of Architecture, vol. 1, n° 2, 2015.

TUMBAS, Jasmina, « I Am Jugoslovenka » : Feminist Performance Politics During and After Yugoslav Socialism, Manchester, Manchester University Press, 2022.

VIALA, Alain, « Effets de champ et effets de prisme », Littérature, vol. 70, n°2, 1988, p. 64‐71.