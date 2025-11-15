Études françaises, vol. 61, n° 2 : "L’atelier d’Annie Ernaux. De la recherche à la création" (dir. Pierre-Louis Fort, Élise Hugueny-Léger, AMarie Petitjean)

Études françaises, volume 61, numéro 2

« L’atelier d’Annie Ernaux. De la recherche à la création »

Numéro préparé par Pierre-Louis Fort, Élise Hugueny-Léger et AMarie Petitjean

Ce numéro adopte une option critique innovante pour aborder une voix majeure de la littérature contemporaine : il s’agit d’entrer symboliquement dans l’atelier de création d’Annie Ernaux en considérant ses gestes d’écrivaine au travail, telles que les révèlent l’œuvre, son élaboration et ses entours, saisis dans le riche tissu réflexif qui les constitue en « art poïétique ».

Les contributions permettent ainsi d’explorer les indices du savoir-faire de l’écrivaine, à partir des avant-textes, des journaux de création, des entretiens et de l’ensemble du corps de l’œuvre qui se déploie en une vie d’écriture. La fabrique de l’œuvre sans cesse réfléchie au miroir d’une interrogation fondamentale sur l’écriture dévoile de fait des qualités génératives de premier plan pour la recherche-création littéraire, comme en témoigne la place d’Annie Ernaux dans plusieurs thèses et mémoires.

Sommaire

Pierre-Louis Fort, Élise Hugueny-Léger et AMarie Petitjean, Présentation. L’atelier d’Annie Ernaux. Contributions à la recherche-création, p. 5-12.

Violaine Houdart-Merot, Annie Ernaux, de l’écrivaine chercheuse à l’oeuvre génératrice d’écriture, p. 13-28.

AMarie Petitjean, Annie Ernaux dans l’appareil critique de la recherche-création, p. 29-48.

Bérengère Moricheau-Airaud, Comment placer sa voix ? La quête du pronom-à-trouver dans L’atelier noir, p. 49-65.

Marie Joqueviel-Bourjea, « Ce qu’ils appellent la littérature ». L’atelier noir. Pour une topique de l’écriture, p. 67-84.

Élise Hugueny-Léger, Dans l’atelier d’Annie Ernaux. Textures d’une écriture en mouvement, p. 85-101.

Pierre-Louis Fort, Annie Ernaux et l’écriture. Projet, processus et projection, p. 103-116.

Pierre-Louis Fort, Élise Hugueny-Léger et AMarie Petitjean, Échos de thèses en recherche-création. Entretien avec Sarah Granereau et Marine Noël, Alain Beaulieu, Béatrice Bonhomme et Claire Legendre, p. 119-138.

Annie Ernaux, Fragments de lettres d’Annie Ernaux à Sarah Granereau. Inédit, p. 139-140.

Tomasz Kaczmarek, Henry Bataille et la mise en crise du personnage (Maman Colibri, La femme nue), p. 143-159.

Pierre-Olivier Bouchard et Allison Pratt, La tragédie de Ravaillac. Le roman historique et psychologique des frères Tharaud, p. 161-174.

Table des illustrations, p. 187.