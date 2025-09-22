Aragon et la traduction (Bordeaux)

Journée d'études "Aragon et la traduction",

co-organisée par l'Équipe «Littératures & mondes » et l'Équipe de Recherches Interdisciplinaire Triolet-Aragon (ÉRITA),

à l'initiative de Johanne Le Ray (CERILAC) et Margaux Valensi (Plurielles)

le mercredi 15 octobre 2025 dans la salle 608 de la BUDL de l'Université Bordeaux Montaigne.

Lien Zoom à solliciter auprès de jleray@parisnanterre.fr ou margaux.valensi@u-bordeaux-montaigne.fr

—

Programme de la journée

9h30 – 10h Accueil

10h Introduction

Table ronde 1 – Traduction et politique. Modératrice : Corinne Grenouillet (Université de Strasbourg, Configurations littéraires)

10h20 Johanne Le Ray (Université Paris Cité, CERILAC), « Aragon-Maïakovski 1933-1955 : évolutions d’une conception de la traduction, ou le poids des circonstances »

10h50 Evgueniia Belskaia (Université Paris Cité, ECHELLE), « Louis Aragon et Elsa triolet aux éditions de La Littérature Internationale : traduire Maïakovski pour l’Internationale littéraire communiste »

11h20 Mickaël Savchenko (chercheur indépendant, Paris), « Aragon et les poètes soviétiques : échanges en double sens »

11h50 Discussion

12h30-14h30 : Déjeuner

Table ronde 2 – Traduction, création et recréation. Modératrice : Isabelle Poulin (Université Bordeaux Montaigne, Plurielles).

14h30 Léa de Narkevitch (Université de Perpignan, CRESEM), « Au-delà du vers, une mémoire à l’œuvre : Aragon traducteur de Guillén »

15h Antoine Vuillin (Université de Montréal), « ‘Tout traduire’ : les espaces de traduction et les intertextes multilingues dans Le Roman inachevé »

15h30 Stanislas Gauthier (Université Bordeaux Montaigne, Plurielles), « Aragon ou la dialectique de la traduction »

16h Sonia Gavory (Université Bordeaux Montaigne, ARTES), « Traduire à quatre mains des chants cosaques : Louis Aragon et Antoine Vitez, une filiation poétique »

16h30 Discussion