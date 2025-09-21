Luc Forveille, Dans la salle de montage. Logiques du documentaire

« Cet essai repose sur la conviction que dans chaque raccord, dans chaque plan monté, dans chaque structure de film, il y a une pensée qui s’exprime. Une volonté de montrer, d’expliquer ou de faire sentir quelque chose. Cette pensée n’est d’ailleurs pas forcément formulée en tant que telle dans la salle de montage. Elle n’est même pas nécessairement “pensée” de manière objective car elle n’a pas besoin de trouver une expression rationnelle pour s’appliquer au montage. L’important est avant toute chose, le résultat plutôt que les causes de ce résultat et la pensée qui s’exprime n’a d’intérêt que dans la mesure où elle permet d’atteindre un résultat probant. Néanmoins lorsqu’on a monté un film, on peut expliquer, au moins a posteriori, ce qui a motivé la présence, la place et la durée de chaque plan. La nécessité de chaque raccord. La logique de chaque récit et de chaque esthétique. C’est à la description de ces logiques que ce travail est consacré.

Pour appréhender cela, il sera demandé au lecteur de quitter sa position habituelle de spectateur. De ne plus penser le film comme un objet fini et de se projeter dans cet espace et dans ce temps de la salle de montage où le film est encore à faire. Et lorsqu’il y sera installé, il découvrira qu’au-delà d’être un lieu physique, la salle de montage est surtout un lieu d’expérimentation et de questionnement. Un lieu mental où les certitudes d’un jour ne sont pas toujours celles du lendemain. Il devra enfin se faire une raison en acceptant que toute pensée de la pratique n’y sera jamais totalement vraie, totalement stable puisque, par principe, elle repose sur un univers instable et en mutation. Celui du film en train de se fabriquer. »

Découvrir un extrait...