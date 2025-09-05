Pierre Assouline, Dictionnaire amoureux des livres et de la lecture

" Si je n'écrivais pas, je ne ferais que lire." Personnalité incontournable du paysage littéraire français, Pierre Assouline partage son amour des livres et de la lecture. Un Dictionnaire amoureux comme un vagabondage dans la vie littéraire de ces dernières décennies.

" out écrivain a commencé par être un lecteur. Souvent il le demeure jusqu'à ses derniers jours. Les livres l'ont fait écrivain, ils ont façonné son imaginaire. Son expérience de la vie a fait le reste en se frottant à ses lectures. Or, rien ne nous renseigne mieux sur ses lectures que l'exploration de sa propre bibliothèque. Non pas tant l'examen de son inventaire que celui de ses livres, même tel qu'il les a notés, critiqués, rangés et dérangés. "

Très attaché à ses lectures, c'est dans les ouvrages de la Pléiade qu'il puise son inspiration, un outil de travail entre les livres stabilotés. Son livre de chevet : La Chèvre de Monsieur Seguin, avec cette fameuse phrase "Mon Dieu, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube', qui l'a aidé à avancer au lieu de se résigner dans les moments les plus difficiles.

Son Dictionnaire amoureux est aussi l'occasion de revenir sur les coulisses de la vie littéraire qu'il connaît si bien : auteurs, maisons d'édition, salons du livre, prix littéraires..