Séminaire de langue et littérature médiévales. Automne 2025 (Univ. Jean Monnet Saint-Étienne)
UNIVERSITÉ JEAN MONNET – SAINT-ÉTIENNE
Site Tréfilerie, 33, rue du 11 Novembre, Bât. M, Salle M011.
Séminaire co-organisé par Pierre Manen (ECLLA) et Thibaut Radomme (IHRIM)
—
Programme :
Lundi 29 septembre, 18h30
Sarah Delale (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)
Rendre à César ce qui appartient à Cléopâtre : comment (dés)attribuer une œuvre médiévale ?
Lundi 20 octobre, 18h30
Aurélie Barre (Université Jean Moulin Lyon 3)
Penser les relations texte/images dans la littérature médiévale. Réflexions à partir du Roman de la rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meun
Lundi 3 novembre, 18h30
Kasser-Antton Helou (Université Bourgogne Europe)
Les manuscrits français d’Outremer
Lundi 17 novembre, 18h30
Marco Robecchi (Université libre de Bruxelles)
La linguistique diachronique appliquée aux “zones de transition” : le cas du Poitou médiéval