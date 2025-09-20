Séminaire de langue et littérature médiévales. Automne 2025 (Univ. Jean Monnet Saint-Étienne)

UNIVERSITÉ JEAN MONNET – SAINT-ÉTIENNE

Site Tréfilerie, 33, rue du 11 Novembre, Bât. M, Salle M011.

Séminaire co-organisé par Pierre Manen (ECLLA) et Thibaut Radomme (IHRIM)

—

Programme :

Lundi 29 septembre, 18h30

Sarah Delale (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Rendre à César ce qui appartient à Cléopâtre : comment (dés)attribuer une œuvre médiévale ?

Lundi 20 octobre, 18h30

Aurélie Barre (Université Jean Moulin Lyon 3)

Penser les relations texte/images dans la littérature médiévale. Réflexions à partir du Roman de la rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meun

Lundi 3 novembre, 18h30

Kasser-Antton Helou (Université Bourgogne Europe)

Les manuscrits français d’Outremer

Lundi 17 novembre, 18h30

Marco Robecchi (Université libre de Bruxelles)

La linguistique diachronique appliquée aux “zones de transition” : le cas du Poitou médiéval