María de los Ángeles Hernández Gómez, Jean Bruller-Vercors : penser l’homme au XXe siècle

Au XXe siècle, les deux guerres mondiales bouleversent profondément le monde contemporain, déclenchant d’importantes révolutions sociales, politiques, philosophiques et littéraires. Au cœur de ces transformations, l’œuvre de Jean Bruller, connu sous le pseudonyme de Vercors, émerge comme une réflexion humaniste incontournable. Plaçant l’homme au centre de son projet intellectuel et artistique, Vercors s’interroge sur la nature humaine, sa place dans le monde, et ce qui définit l’humain. Cette publication explore les multiples dimensions théoriques, éthiques et esthétiques de sa pensée à travers un dialogue entre théorie et fiction, tout en intégrant ses premiers dessins. Par une approche pluridisciplinaire, l’ouvrage met en lumière la singularité de l’œuvre de Vercors et la pertinence de son questionnement dans un contexte socio-historique en pleine mutation.

María de los Ángeles Hernández Gómez, docteure en littérature française du XXe siècle, est enseignante-chercheuse à l’Université de Grenade (Espagne) depuis 2022. Elle étudie la littérature contemporaine de langue française avec un intérêt particulier pour les conflits du XXe siècle et les migrations du XXIe siècle.