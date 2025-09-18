Manon Gac

Artus Désiré. Un libelliste contre la Réforme

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », n° 33, 2025.

Auteur prolifique, Artus Désiré est à l’origine d’une centaine d’éditions entre 1545 et 1587 qui n’ont qu’une seule ambition : la lutte contre la Réforme. Cette étude en analyse aussi bien les ressorts matériels que dialectiques et rhétoriques pour comprendre comment était construit son discours.

Existe également en version reliée - EAN 9782406187004 - au prix de 108 EUR.