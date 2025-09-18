L’œuvre de Valeria Luiselli à la croisée de la recherche et des arts : “Many voices in the conversation that the book sustains with the past" (ENS Paris)

Journée d’études

L’œuvre de Valeria Luiselli à la croisée de la recherche et des arts : “Many voices in the conversation that the book sustains with the past"

Le 13 octobre 2025 au théâtre Nicole Loraux de l’ENS-PSL (45 rue d'Ulm, 75005 Paris),

en partenariat avec le CHCSC, SACRe et la Graduate School Humanités - Sciences du Patrimoine de Paris-Saclay.

Cette journée d’étude présentera l’ensemble de l’œuvre de Valeria Luiselli à travers des travaux de recherche-création et des perspectives de recherches interdisciplinaires.

Programme

9h-9h30 : Café-accueil des participant·e·s



9h30 - 9h50 : Introduction (Capucine Rullière, Gabrielle Adjerad)



9h50-10h55 : Panel 1 – Genèses

- 9h50 – 10h15 : Lizarlett Flores Díaz (Université Bordeaux Montaigne) : « Filiation et maternité : outil littéraire »

- 10h15 - 10h40 : José Carlos Glaizar (Sorbonne Université) : « The Woman Ghost: Modern Heritages in Valeria Luiselli’s Los ingrávidos »

- 10h40 – 10h55 : Discussion



10h55 - 11h15 : Pause



11h15 - 12h20 : Panel 2 - Lost Children Archive : Cartes et archives

- 11h15 - 11h40 : Valentina Montero Román (University of California, Irvine) : « Archival Space and Historical Revision in Lost Children Archive (2019) »

- 11h40 - 12h05 : Kerry-Jane Wallart (Université d’Orléans) : « Re-centring the Margins: The US/Mexican Border as a Locus of Global Circulations »

- 12h05 - 12h20 : Discussion



12h20-14h : Déjeuner



14h-15h05 : Panel 3 - Lost Children Archive : Intermédialité

- 14h - 14h25 : Geneviève Dragon (Aix-Marseille Université) : « Le paysage sonore et l’art de composer (avec) les voix manquantes »

- 14h25 - 14h50 : Emma Alvarez Hernandez (Université de Liège) : « Le counter-road trip dans Lost Children Archive »

- 14h50 - 15h05 : Discussion



15h05 - 15h30 : Pause



15h30-17h15 : Panel 4 - Perspectives de créateur·ices

- 15h30 - 16h : Young Joo Lee (École Normale Supérieure) : « Navigating the Liminal: Virtual Borderlands and the Construction of Otherness ».

Projection de The Wall/Borderline et échange avec l’artiste

- 16h - 16h30 : Alice Voisin : Projection du documentaire La Petite École et échange avec la réalisatrice



16h30 - 16h45 : Pause



16h45 - 17h15 : Nicolas Richard (traducteur français de Valeria Luiselli) et Rubin Steiner (musicien et DJ) : « Traduire une installation littéraire - à propos de The Story of My Teeth ». Concert-littéraire et discussion.



17h15 - 17h45 : Discussion et conclusion.