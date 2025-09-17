35e Salon de la revue (Halle des Blancs-Manteaux, Paris)

Le 35e SALON DE LA REVUE

10, 11 & 12 octobre 2025



Halle des Blancs-Manteaux

48, rue Vieille-du-Temple

(Paris 4e)



Entrée libre et gratuite

Horaires

Vendredi 10 octobre : 20h-22h

Samedi 11 octobre : 10h-20h

Dimanche 12 octobre : 10h-19h30

Le Salon rassemble 200 exposants, plus de 300 revues papier, acceuille des portails et des bouquets avec des centaines de titres électroniques.

Découvrez des revues de tous les horizons et 30 rencontres d'une grande diversité.

De la soirée d'ouverture qui donne carte blanche à Marielle Macé à des débats sur l'écologie, l'Europe, la place, le rôle et l'engagement des revues dans les grands enjeux du présent, en passant par la poésie d'aujourd'hui, des ateliers d'écriture, des hommages, le Salon offre un espace d'échanges exceptionnel aux revues.

Découvrez l'ensemble du programme en cliquant ici.

Un événement produit

par

ENT’REVUES

54, bd Raspail, 75006 Paris

info@entrevues.org