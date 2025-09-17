Moreno Campetella, La langue technique dans le Trattato della cultura degli orti e giardini (1588-1596) de Giovanvettorio Soderini

Après des études de droit et de philosophie à Bologne, Giovanvettorio Soderini aurait participé à un complot contre les Médicis. Condamné à la décapitation, il est gracié par Ferdinand Ier et relégué à vie à Cédri, près de Volterra, dans la province de Pise, en Toscane. Il y compose des ouvrages estimés sur l’agriculture qui nous sont parvenus sous la forme de manuscrits autographes conservés à la Bibliothèque nationale de Florence. Aucune des deux éditions imprimées (1814, 1903) du Trattato della cultura degli orti e giardini ne comporte d’appareil critique, linguistique ou historique, ce qui a motivé l’étude que nous en donnons ici. Largement consacrée à l’étude des néologismes et des réalités qu’ils désignent, elle met en lumière la contribution de Soderini à la connaissance de la langue italienne, le plus souvent par l’enregistrement de mots d’origine populaire circulant oralement. Les jardins ont été un des moyens privilégiés que les princes, les patriciens et la grande bourgeoisie marchande ont eu à leur disposition pour exprimer leur statut social, leur richesse et leur pouvoir. Apparus au xve siècle dans leur double dimension technique et symbolique, ils atteignent leur apogée dans la seconde moitié du xvıe, lorsqu’ils sont découverts par les Français à la faveur des guerres d’Italie avant d’être imités en France.

Moreno Campetella est maître de conférences en italien et en sciences du langage à l’Université catholique de Lyon, rattaché à CONFLUENCE – Sciences et Humanités (EA 1598) de cette université, chercheur associé au CEL – Centre d’Etudes Linguistiques (EA 1663) de l’Université Jean-Moulin - Lyon 3. Ses recherches portent sur les questions de traduction et sur l’étude des langues spécialisées (agronomie, médecine, sciences naturelles) à la Renaissance, sujets sur lesquels il a publié une trentaine d’articles.