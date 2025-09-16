Michel Serres entre savoirs et littérature (Saint-Aignan, France)
Programme
09 octobre 18 h : CAUSERIE
François Dosse et Michel Pierssens
10 octobre : JOURNEE d’ETUDES
9h15 : Accueil
9h45 : Ouverture - Michel PIERSSENS et Laurence DAHAN-GAIDA
10 h - François DOSSE : "Du nouvel esprit scientifique de Gaston Bachelard au nouveau nouvel esprit scientifique de Michel Serres".
10 h 45 – Florence NAUGRETTE : « Style et morale du portrait dans la 2e édition du Tiers-Instruit (Le Pommier, 2018) »
11 h 15 – Claire BAREL-MOISAN : “Serres au miroir de Verne. Cinquante ans plus tard, relire Jouvences sur Jules Verne”
12 h PAUSE
14h30 – Sophie BANQUART : « L’expérience des éditions du Pommier »
15h 15 – Patrick RÖDEL : « Michel Serres et le goût de l’anecdote »
16 h – PAUSE
16h15 – Agathe CASTEX : « Points, tracés et lignes : une lecture géométrique de l’œuvre zolienne par Michel Serres »
17h00 – Cindy GERVOLINO : « ‘Encliquopedie des savoirs’, Corporéités de l’apprentissage et Brouhaha, de la classe au réseau »