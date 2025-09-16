Pierre-Yves Testenoire, Les cours de Roman Jakobson à l'École libre des hautes études. New York, 1942-1946

Exilé aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, le linguiste Roman Jakobson (1896–1982) intègre une école française créée par des savants exilés : l’École libre des hautes études. Il y donne une série de cours, auxquels assiste notamment Claude Lévi-Strauss. Cet enseignement a eu un impact majeur sur les sciences humaines contemporaines, puisqu’il est une des sources capitales du « structuralisme généralisé » d’après-guerre. Le présent ouvrage constitue une exploration de ce moment crucial de l’histoire des sciences au XXe siècle.

La première partie du livre reconstitue, à partir de sources inédites, le programme et le contexte social, politique et institutionnel de cet enseignement. Elle contient une analyse épistémologique des cours conservés dans les archives et offre des clefs d’interprétation pour les situer dans l’histoire de la linguistique et, plus largement, des sciences humaines. La seconde partie propose une édition critique de quatre cours inédits de Jakobson donnés en 1942 et 1943.

L’ouvrage donne ainsi accès à des documents inédits sur ce moment crucial des sciences humaines – qui a vu la rencontre à New York de Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss –, et il en renouvelle l’interprétation.

Le livre est également proposé en libre accès (téléchargement) depuis un espace académique abonné.