Les jeunes chercheuses et chercheurs en Droit & Littérature : "Building Bridges between Law and Literature: in Search of a Common Language", par Alina Wolski

Première webconférence du réseau international "Les jeunes chercheuses et chercheurs en Droit & Littérature" :

Titre de la webconférence : "Building Bridges between Law and Literature: in Search of a Common Language / Brücken schlagen zwischen Recht und Literatur : auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache"

Conférencière : Alina Wolski, PhD Candidate, Institute of General and Comparative Literature at Ruhr-Universität Bochum (Germany)

Mardi, 30 septembre 2025, dès 17h15

Lien : https://unine.webex.com/unine-fr/j.php?MTID=mc13bc370db425268acbe50fa50b33f98

Contact : camille.loutsch@unine.ch