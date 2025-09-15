Les jeunes chercheuses et chercheurs en Droit & Littérature : "Building Bridges between Law and Literature: in Search of a Common Language", par Alina Wolski
Publié le par Léo Mesguich (Source : Camille Loutsch)
Première webconférence du réseau international "Les jeunes chercheuses et chercheurs en Droit & Littérature" :
Titre de la webconférence : "Building Bridges between Law and Literature: in Search of a Common Language / Brücken schlagen zwischen Recht und Literatur : auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache"
Conférencière : Alina Wolski, PhD Candidate, Institute of General and Comparative Literature at Ruhr-Universität Bochum (Germany)
Mardi, 30 septembre 2025, dès 17h15
Lien : https://unine.webex.com/unine-fr/j.php?MTID=mc13bc370db425268acbe50fa50b33f98
Contact : camille.loutsch@unine.ch