« Dynamiques émotionnelles et pouvoir d’influence des littératures de grande diffusion : une lecture par la théorie de l’in/capacité incarnée », Conférence de Valérie de Courville Nicol (Université de Sherbrooke)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Valérie De Courville Nicol (U. Concordia), qui s’intitule « Dynamiques émotionnelles et pouvoir d’influence des littératures de grande diffusion : une lecture par la théorie de l’in/capacité incarnée », et qui aura lieu le mardi 14 octobre 2025, de 8h50 à 11h30 (EST). L’événement se déroulera au local A4-375 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke.

Vous pouvez visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/56247