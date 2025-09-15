Faire corps avec le passé : exposer l'histoire par les pratiques corporelles (Autun)

Le colloque interdisciplinaire "Faire corps avec le passé : exposer l'histoire par les pratiques corporelles", organisé par Orlane Messey, Justine Breton et Audrey Tuaillon Demésy dans le cadre de l'ANR Aiôn, se déroulera à Autun (L’Hexagone, 2 boulevard Frédéric Latouche, 71400 Autun) les 4-5 décembre 2025.

Programme

Jeudi 4 décembre

9h30. Accueil des participants

10h : introduction

- mot du maire de la ville d’Autun

- mots de bienvenue et introduction du colloque, Justine Breton, Orlane Messey et Audrey Tuaillon Demésy

Session 1. Exposer le corps : prestations scéniques et transmissions

10h30 : L’analyse de la représentation du corps traditionnel japonais dans le ballet de Béjart, Wakako Tanabe (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

11h : « Le cirque sera toujours le cirque » ? Le corps comme lieu du commun et comme espace historiographique, Magali Sizorn (Université Rouen-Normandie)

11h30 : Faire corps avec l’irrationnel : Witkacy et la scène comme lieu de convulsion esthétique, Charles Garatynski (Académie d’Orléans)

12h : déjeuner

Session 2. Armer le corps pour saisir l’Histoire

14h : Le corps en guerre : construire un protocole expérimental biomécanique pour comprendre le geste du combattant au XVIe siècle, Marine Haurillon (Université Grenoble Alpes)

14h30 : Croiser le fer : faisabilité ou falsifiabilité de l’imaginaire ? La pratique de l’escrime ancienne et la compréhension des images médiévales, Alexis Minault (Université de Poitiers)

15h : L’épée au corps : entre réification et personnification ? La lame et son « wielder » sur les couvertures de fantasy, Marie Kergoat (Université d’Artois)

15h30 : pause café

Session 3. Expérimenter le passé aujourd’hui

16h : Regards croisés sur la danse baroque et l’escrime historique : pourquoi expérimenter corporellement les gestes anciens à l’ère du numérique ?, Pierre-Henry Bas (Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel)

16h30 : Quand les poulets rôtis volent bas : corps, fiction et réception à Medieval Times, Jonathan Fruoco (Université Paris Nanterre)

17h : La « communauté sartoriale » : quand porter le costume permettrait de retrouver une masculinité historique (et authentique), Victor Faingnaert (Université de Lorraine)

17h30 : fin de la journée / pause

18h. Spectacle Héraklès, par la Cie Rebonds d’histoires

Vendredi 5 décembre

9h15. Accueil des participants

Session 4. L’Histoire « en corps », entre mémoire et identité

9h45 : La construction d'une représentation mémorielle polonaise dans quelques films historiques (décors, modes, corps), Sébastien Ginhoux (Université de Lorraine)

10h15 : Incorporer la mémoire d’une communauté punk. L’exemple du geste musical, Sacha Thiébaud (Université Marie et Louis Pasteur)

10h45 : « Toute écriture est tatouage ». Le corps comme palimpseste chez Abdelkébir Khatibi, Salma Rouyett (Université de Rabat)

11h15 : pause café

Session 5. Des corps sportifs au passé vécu aujourd’hui

11h30 : Mots et gestes de la violence dans le Calcio fiorentino du Quattrocento à nos jours, Francesco Bianco (Université Grenoble-Alpes/Université Palacký d'Olomouc) et Adrien Quéret-Podesta (Académie Polonaise des Sciences)

12h : La mémoire collective par le contact corporel entre l’entraîneur et l’entraîné : le cas de Michel Mathiot et ses gymnastes (1952-2024), Pauline Déodati (Université Marie et Louis Pasteur)

12h30 : Repenser le corps à travers la pratique des « nages sportives » : une lecture socio-affective du passé incorporé, Erwan Poquerusse (Institut des Sciences du Sport-Santé de Paris)

13h. Conclusion du colloque

13h15 : déjeuner

Comité scientifique

Martin Bostal, CRAHAM, Musée de la Tapisserie de Bayeux

Justine Breton, SAMA, Université de Lorraine

Laurent Di Filippo, CREM, Université de Lorraine

Mélie Fraysse, CRESCO, Université Toulouse III

Clémentine Hougue, 3.LAM, Le Mans Université

Orlane Messey, C3S, Université Marie et Louis Pasteur

Lucas Profillet, C3S, Université Marie et Louis Pasteur

Louie Putov, IRET, Université Sorbonne Nouvelle

Jérôme Soldani, SENS, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Audrey Tuaillon Demésy, C3S, Université Marie et Louis Pasteur

Comité de pilotage

Justine Breton, SAMA, Université de Lorraine, Aiôn

Bruno Galice, Centre d’histoire vivante d’Autun

Orlane Messey, Université Marie et Louis Pasteur, Aiôn

Audrey Tuaillon Demésy, Université Marie et Louis Pasteur, Aiôn