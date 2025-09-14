La littérature catalane aux prises avec le deuil (Grenoble)

Journée d'étude « La littérature catalane aux prises avec le deuil »

10 octobre 2025

Université Grenoble Alpes — INSPÉ, salle D208 (1025, rue de la Piscine, 38610 Gières)

Org. Laurent Gallardo

—

Programme



9h : Accueil des participants



9h30 : Ouverture de la journée : Marion Le Corre-Carrasco (co-directrice de l’ILCEA4), Sonia Kerfa (directrice du CERHIS) et Immaculada Fàbregas-Alégret (Présidente de l’Association française des catalanistes)



Modération de la matinée : Immaculada Fàbregas-Alégret (Université Bretagne Sud)



PREMIÈRE SESSION. Expressions du deuil au bas Moyen Âge



10h : Alba Romanyà (École normale supérieure de Lyon), « La persistance du planh troubadouresque au début du XVe siècle »



10h20 : François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne), « Tirant lo Blanc ou le noir mis au rebut. Le deuil comme antivaleur chevaleresque »



Discussion



DEUXIÈME SESSION. Deuil au féminin ?



11h : Irene Quintana i Gispert (Université de Gérone), « Converses impossibles: Teresa Pàmies i la memòria dels seus morts »



11h20 : Nadège Bresse (Sorbonne Université), « La voix endeuillée ou l’écriture du deuil maternel dans la

littérature féminine catalane contemporaine »

Discussion

Déjeuner



Modération de l’après-midi : Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes)



TROISIÈME SESSION. Poésie et oralité du deuil



14h30 : Georgina Torra i Guixeras (Université de Gérone), « El dol i la mort en la poesia de Joan Vinyoli ».

14h50 : Samantha Christ (Université Bordeaux Montaigne), « Chanter le deuil : Combat del somni (1937) de Josep Janés »

Discussion

Pause café



QUATRIÈME SESSION. Raconter le deuil, faire son deuil



15h50 : Cristina Breuil (Université Grenoble Alpes), « Des voix et des deuils : les circonvolutions de l’écriture dans

les nouvelles de Joan Enric Barceló, Morir sabent poques coses (2023) »



16h10 : Marie Gourgues (Université de Lille), « Temporalité de l’encore et vertige de l’entre-deux :

du traitement homodiégétique du deuil dans Aprendre a parlar amb les plantes de Marta Orriols »



Discussion

Clôture de la journée d’étude