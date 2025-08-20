Étienne Barilier, La mémoire, qu'est-ce que ça change ?

«J’ouvre mon téléphone portable. Voulant retrouver une photographie, je vois surgir, sans que j’aie rien fait pour cela, une page intitulée : “Vos souvenirs de l’année dernière” (…). La machine qui me jette à la figure mes photos de l’année dernière ne saurait deviner si j’ai envie de cette mémoire-là. Elle postule, en toute bêtise criminelle, que la mémoire se réduit au rappel, ou pire encore, à la répétition brute de faits antérieurs.»

Heurté par cette expérience d’allure anodine lui imposant une mémoire impersonnelle, Étienne Barilier nous entraîne dans une superbe méditation sur ce «passé-présent» qui nous constitue dans notre rapport au temps. Siège de la fidélité à soi, la mémoire est aussi le carrefour d’infinies possibilités de rencontres par «la connaissance intime et passionnée de faits et d’œuvres qui nous encouragent à agir et créer, à servir la cause de l’humain». Car en nous permettant de «fraterniser avec le passé», ce n’est pas moins que l’avenir qu’elle rend possible.

Espace ineffable où se disputent exactitude et imaginaire, la mémoire est joueuse et créative, jusque dans ses défaillances. À la lecture de ce texte aussi poétique qu’engagé, on sera vite convaincu qu’elle est irremplaçable, y compris par les machines les plus sophistiquées qui soient.