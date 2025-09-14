Actualités et perspectives de la recherche en bande dessinée (Reims & Troyes)

Colloque « Actualités et perspectives de la recherche en bande dessinée »

organisé par le CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne

les 15 au 17 octobre 2025

Par bien des aspects et notamment sous l’influence des Cultural Studies, les années 2010 ont permis à la bande dessinée de conquérir une certaine légitimité à l’université. L’objet bande dessinée intéresse diverses disciplines telles que l’histoire, la sociologie, la littérature, l’art, etc, et les travaux se multiplient. Prise dans cette dynamique, la première moitié des années 2020 est marquée par une prépondérance de certaines thématiques et de certaines approches : exploration du patrimoine, intérêt pour la « bande dessinée du réel », redécouverte du caractère matériel de la bande dessinée, approche sociologique du champ de la bande dessinée, développement de la recherche-création, entre autres. Le colloque « Actualités et perspectives de la recherche en bande dessinée » organisé par le CRIMEL (Université de Reims Champagne-Ardenne) propose d’établir une cartographie de ces tendances en répondant à la question : comment regarde-t-on l’objet « bande dessinée » en 2025 ?

—

Programme

Mercredi 15 octobre, IUT de Troyes

11h00-12h30

Gaëtan le Coarer (artiste-chercheur associé CITu-Paragraphe, Université Paris 8 / IUT d’Angoulême), intervention auprès des étudiants du BUT 1 MMI.

Jeudi 16 octobre, Villa Douce, Reims

9h30 – Accueil, café

10h00-10h15

Anthony Rageul (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne), Mot d’introduction

Session 1 / Méthodologie, épistémologie : rencontres des disciplines, des territoires, des luttes

10h15-12h00

- Rémi Illi (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne), « La bande dessinée au service de l’histoire : L’exemple de Vercingétorix »

- Ammar Kandeel (IREMAM, Aix-Marseille Université / EUME, Forum Transregionale Studien, Berlin), « Le régime transnational de la bande dessinée de reportage sur la Palestine : Enjeux épistémiques d’une production déterritorialisée »

- Myriam Macé (Université de Brême), « Aborder la bande dessinée autobiographique au féminin : vers une approche intersectionnelle »

12h00-13h30 – Déjeuner

Session 2 / Conférence plénière

13h30-14h45

- Gaëtan le Coarer (artiste-chercheur associé CITu-Paragraphe, Université Paris 8 / IUT d’Angoulême), « Exploration spatiale en bande dessinée à l’aire des GenAI, VSI et des réalités mixtes »

14h45-15h15 – Pause / Démonstration de l’œuvre An Domhan par Gaëtan le Coarer

Session 3 / Recherche-création en bande dessinée

15h15-16h30

- Johanna Schipper (EESI, Angoulême / ARTES, Université Bordeaux Montaigne / autrice), « Existe-t-il un degré zéro de la bande dessinée ? »

- Sabine Teyssonneyre (FoReLLiS, Université de Poitiers / artiste), « Qu’est ce que l’art dans un monde magique : ouvertures des possibles de la recherche en BD par les formes de la recherche création »

16h30 – Visite de la cathédrale puis dîner en ville (réservés aux intervenants)

Vendredi 17 octobre, Villa Douce, Reims

8h45 – Accueil, café

Session 4 / Médiation des savoirs et « bande dessinée du réel »

9h00-10h15

- Patricia C. García Ocaña (CREC, Université Sorbonne Nouvelle), « Travailler sur la bande dessinée mémorielle espagnole : trouver sa place dans l’interdisciplinarité »

- Pascal Robert (ELICO / Enssib, Villeurbane), « Médiation explicite et médiation implicite des savoirs : essai de typologie sur la bande dessinée franco-belge »

10h15-10h45, Pause / Démonstration de l’œuvre An Domhan par Gaëtan le Coarer

10h45-12h00

- Laurent Callegarin (IRAA, Université de Pau et des pays de l’Adour) et Vincent Lefebvre (illustrateur), « Ébullition(s). Le cahier illustré de la recherche. »

- Thomas Alam (CERAPS, Université de Lille) et Nicolas Bué (CERAPS, Université d’Artois), « Comment les BD de SHS sont-elles reçues ? »

12h00-13h30 – Déjeuner

Session 5 / Table ronde

13h30-14h45

« Penser la bande dessinée dans des espaces non académiques »

Avec : Sabine Teyssonneyre (FoReLLiS, Université de Poitiers / artiste), L.L. de Mars (artiste-chercheur indépendant / PCCBA éditions), Xavier Guilbert (rédacteur en chef de Du9)

14h45-15h00 – Pause

Session 6 / Objet médiatique et éditorial

15h00-16h45

- Kévin Le Bruchec (LabSIC / ICCA, Université Sorbonne Paris Nord), « Esquisse de la critique de bande dessinée à l’époque contemporaine »

- Jean-Matthieu Méon (Crem, Université de Lorraine), « Les logiques instrumentales de la patrimonialisation: La gestion éditoriale et narrative du patrimoine Marvel »

- Camille de Singly (EBABX, Bordeaux), « Édition, réédition, reddition. Comment la réédition transforme et parfois altère la bande dessinée »

16h45-17h00

Conclusions.

—

Contact : anthony.rageul@univ-reims.fr

Comité scientifique : Sylvain Aquatias (GRESCO, Université de Limoges), Laurent Gerbier (InTRu, Université de Tours), Alexis Lévrier (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne), Pascal Robert (Enssib, Villeurbanne), Camille de Singly (Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux), Olivier Stucky (post-doctorant sous contrat FNS, Université de Lausanne).