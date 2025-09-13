Sois belle et tais-toi ! La parole aux actrices (Gallica)

« Je suis allée à Los Angeles, où j'ai des amis, je leur ai demandé s'ils connaissaient des actrices. Et j'ai parlé avec celles que j'ai pu joindre. »

C'est ainsi que Delphine Seyrig raconte la genèse de son film Sois belle et tais-toi !, tourné Carole Roussopoulos pendant l'été 1975.

Cinquante ans après le début de ce tournage resté mythique, la BnF propose de découvrir dans Gallica cette bande vidéo, remise en circulation par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir en 2004 et restaurée à son initiative par les studios du département Son, vidéo, multimédia de la BnF.

Toutes les informations sur le blog de Gallica…