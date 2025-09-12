Agenda
3° Rencontre du réseau Artsceg (Arts de la scène & Études germaniques)

3° Rencontre du réseau Artsceg (Arts de la scène & Études germaniques) "Formes cabarettiques et figures clownesques" (Toulouse)

  • Le
3° Rencontre du réseau Artsceg - Arts de la scène & Études germaniques  

"Formes cabarettiques et figures clownesques"
Faire l'histoire des formes et figures du clown & du cabaret au XXe siècle: sources et méthodes de reconstitution de spectacles 

le mercredi 8 octobre 2025, 
à 18h00, sur Zoom. 

Marc Esteban Lozano et Charlotte Carayol nous présenteront leurs recherche en cours, respectivement sur "Les clowns de légende (Paris, Berlin, Vienne, 1917-1961)" et "Die Arche : le cabaret judéo-politique entre Vienne, New York et Tel-Aviv (1927-1982)". 
Cet atelier est ouvert à un public de jeunes chercheur.es. Pour vous inscrire et recevoir le lien de connexion, merci d'écrire à l'adresse : reseau.artsceg@proton.me 

Il est prévu que la rencontre dure 2h. Vous trouverez l'affiche, le programme de même que des informations complémentaires sur notre carnet Hypothèses : https://artsceg.hypotheses.org/ 
Le comité de pilotage du réseau Artsceg :

Fiona O'Donnell, Sylvan Hecht, Youn Le Guern-Herry et Laurence Schnitzler

illustration: Auguste Macke, Zirkusbild II, Paar Athleten, Clown und Affe, 1911