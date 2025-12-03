Essai
Serge Zenkine, Imago in fabula. L’image intradiégétique dans la littérature et le cinéma

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Théorie de la littérature", 2025
  • EAN : 9782406188100
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18812-4
  • 443 pages
  • Prix : 49 EUR
  • Date de publication :
Publié le

Paris, Classiques Garnier, coll. « Théorie de la littérature », n° 33, 2025.

Dans les récits littéraires ou filmiques des XIXe et XXe siècles, une image visuelle (peinture, sculpture, photographie, etc.) peut constituer un personnage à part entière de la fiction. Ses formes et fonctions narratives sont étudiées dans une perspective théorique et comparatiste.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406188117 - au prix de 98 EUR.