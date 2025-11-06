Loup Odoevsky Maslov, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, une biographie

Ce livre est une biographie, c’est-à-dire l’histoire d’une vie. Une existence exceptionnelle, au cours de laquelle s’élabore un texte, d’abord ignoré par tous les éditeurs avant de s’imposer comme l’un des plus fascinants romans du XXe siècle, doublé d’un best-seller mondial : Le Guépard.

Grâce au film de Luchino Visconti, ce récit, qui retrace la lente chute d’une famille noble sicilienne, est inscrit dans toutes les mémoires. Mais l’écrivain, lui, demeure un mystère. Giuseppe Tomasi di Lampedusa s’est en effet effacé derrière son œuvre et, plus généralement, derrière sa passion dévorante pour la littérature.

Cette biographie vient lui rendre justice et sonder cette personnalité énigmatique ainsi que son talent hors normes. Qui était-il ? Quelle part de lui-même retrouve-t-on dans la vie du prince de Salina et dans celle de son neveu Tancredi ? Comment a-t-il médité, nourri, et mené à bien ce roman parfait ? Le biographe répond à ces questions et bien d’autres. Il accomplit la synthèse des sources existantes et apporte de nouveaux éclairages en s’appuyant notamment sur des documents et des entretiens inédits.

Un travail minutieux qui vient rappeler une évidence trop souvent négligée : derrière chaque chef-d’œuvre se trouve un homme, fait de contradictions, de douleurs, de renoncements et de volonté. Le Guépard n’échappe pas à la règle. Il était temps de mieux connaître et comprendre son auteur.

Loup Odoevsky Maslov a mené plusieurs travaux biographiques sur des figures historiques connues ou oubliées, aussi variées que la marquise Casati, Renée Vivien, Eva Perón, Yukio Mishima ou Marc Hélys.

