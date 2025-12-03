Gilbert Vincent, Poétique de l’indignation, t. I : Gabriel Gauny, Jules Vallès, Émile Zola et Georges Bernanos
Gilbert Vincent
Poétique de l’indignation. Tome I
Gabriel Gauny, Jules Vallès, Émile Zola et Georges Bernanos
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études d’histoire et de philosophie religieuses », n° 95, 2025.
L’indignation ne serait-elle que du ressentiment ? Les œuvres ici commentées (Gabriel Gauny, Jules Vallès, Émile Zola et Georges Bernanos) montrent qu’il n’en est rien. Faisant écho à la tradition prophétique biblique, ces œuvres témoignent de la façon dont les affects sont modelés par le sens du juste.
