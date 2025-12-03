Essai
Nouvelle parution
Gilbert Vincent, Poétique de l’indignation, t. I : Gabriel Gauny, Jules Vallès, Émile Zola et Georges Bernanos

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études d’histoire et de philosophie religieuses", 2025
  • EAN : 9782406190172
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19019-6
  • 226 pages
  • Prix : 26 EUR
  • Date de publication :
L’indignation ne serait-elle que du ressentiment ? Les œuvres ici commentées (Gabriel Gauny, Jules Vallès, Émile Zola et Georges Bernanos) montrent qu’il n’en est rien. Faisant écho à la tradition prophétique biblique, ces œuvres témoignent de la façon dont les affects sont modelés par le sens du juste.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406190189 - au prix de 75 EUR.