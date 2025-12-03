Valentine Dussueil, Beaumarchais, polémique judiciaire et théâtre
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)
Valentine Dussueil
Beaumarchais, polémique judiciaire et théâtre
Paris, Classiques Garnier, coll. « POLEN - Pouvoirs, lettres, normes », n° 39, 2025.
Les mémoires judiciaires de Beaumarchais empruntent à l’art du dramaturge, du polémiste et du plaideur, et font signe vers le théâtre. Ce livre étudie les liens entre les œuvres judiciaires et théâtrales et rappelle l’importance du dramaturge dans le renouvellement de l’éloquence au XVIIIe siècle.
Existe également en version reliée - EAN 9782406190776 - au prix de 98 EUR.