Valentine Dussueil

Beaumarchais, polémique judiciaire et théâtre

Paris, Classiques Garnier, coll. « POLEN - Pouvoirs, lettres, normes », n° 39, 2025.

Les mémoires judiciaires de Beaumarchais empruntent à l’art du dramaturge, du polémiste et du plaideur, et font signe vers le théâtre. Ce livre étudie les liens entre les œuvres judiciaires et théâtrales et rappelle l’importance du dramaturge dans le renouvellement de l’éloquence au XVIIIe siècle.

