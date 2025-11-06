Roger Caillois, Pierres anagogiques

Édition critique et photographies de François Farges, professeur au Muséum national d’histoire naturelle

Roger Caillois aimait les pierres avec passion. Fruit de recherches inédites, cet ouvrage fait dialoguer les photographies des minéraux de sa collection avec ses textes, et dévoile le processus même de pensée et d’écriture de son auteur. La contemplation des pierres libère une prose poétique d’une rare intensité, transformant le minéral en un miroir de ses propres songes et de ses aspirations les plus profondes.

