En d'autres mondes. Imaginaires francophones et utopies en mouvement (40e Congrès mondial du CIÉF à Alcalá, Espagne)

40e Congrès International du CIÉF

Alcalá de Henares, Espagne | 22–26 juin 2026

EN D’AUTRES MONDES

Imaginaires francophones et utopies en mouvement

Le Conseil International d’Études Francophones lance son appel à communications pour le congrès annuel qui se tiendra du 22 au 26 juin 2026 à Alcalá de Henares, ville historique espagnole, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Célèbre pour avoir vu naître Miguel de Cervantès, cette cité universitaire située à une trentaine de kilomètres de Madrid est un carrefour intellectuel et culturel qui, depuis le Siècle d’or jusqu’à nos jours, cultive un dialogue vivant entre langues, mémoires et imaginaires. Ce cadre, riche en croisements et en circulations, est particulièrement propice à une réflexion sur les mondes multiples qui traversent les productions francophones contemporaines.

Le thème de cette 40e édition, En d’autres mondes, invite à réfléchir aux manières dont les littératures, les arts, les pensées et les pratiques francophones imaginent, habitent, déplacent ou contestent les mondes existants. À l’heure des bouleversements géopolitiques, des mutations technologiques et des urgences écologiques, comment les œuvres et discours francophones participent-ils à la fabrique d’“Autres mondes,” utopiques, décoloniaux, transidentitaires, linguistiques, diasporiques, imaginaires ou intimes ? Quels passages, quelles fractures, quelles utopies émergent dans ces espaces de création, de mémoire et de contestation ?

Dans cet esprit, les travaux de penseurs comme Felwine Sarr, qui appelle à un renouvellement radical des imaginaires africains à travers une “esthétique de la relation” et une pensée de l’ouverture, offrent des pistes puissantes pour penser des mondes à venir. Dans Afrotopia, Sarr invite à rompre avec les modèles imposés de développement pour imaginer des trajectoires fondées sur les ressources culturelles et spirituelles propres aux sociétés africaines. De son côté, Achille Mbembe propose, dans ses réflexions sur le devenir-monde et l’“écologie du rapport”, une pensée du vivant et de l’interdépendance qui redéfinit les formes d’être ensemble. Ces approches critiques trouvent des échos dans les œuvres de Werewere-Liking, dont les textes mêlent mythe, oralité, féminisme et cosmogonie, ou encore dans les engagements de figures comme Rokhaya Diallo, qui reconfigurent les imaginaires sociaux et politiques depuis les marges.

Qu’il s’agisse de revisiter des mythes anciens, de mobiliser la science-fiction comme langage de résistance, ou d’évoquer des formes de mémoire non occidentales, les arts et pensées francophones ouvrent des espaces d’expérimentation et de projection vers d’“autres mondes,” parfois rêvés, parfois critiques, toujours porteurs de possibles.

Le CIÉF accueille des propositions individuelles (20 minutes) et de sessions complètes (3 à 4 participant·e·s) touchant, entre autres, aux axes suivants :

Fictions spéculatives et mondes possibles : utopies, dystopies, écopoétiques et post-humanisme

Imaginaires post-/décoloniaux : cosmopoétiques francophones, transferts culturels, résistances créatives

Déterritorialisations : migrations, exils, frontières, mobilités réelles et symboliques

Langue, identité, traduction : penser/lire/écrire entre mondes

Utopies queer, féministes, créoles et minoritaires

“Autres mondes” numériques : réseaux sociaux, IA, réalités virtuelles et augmentées

Imaginaires de l’altérité : figures de l’étranger, minorités, métissages, créolisation

Rêveries/Récits de l’ailleurs : voyages, explorations, cartographies affectives et imaginaires, mondes intimes, oniriques, mystiques, subjectivités plurielles

Mémoire, réinvention, transmission : palimpsestes, intertextualités, héritages intergénérationnels

Espaces en marge : centres/périphéries, marges, seuils, territoires en mutation

Voix plurielles : polyphonie, dialogisme, discours de la relation

Conflits et solidarités : luttes politiques et culturelles, amitiés, fraternités, pratiques d’inclusion/exclusion

Poétiques du lien : politiques relationnelles, pédagogies de l’empathie et de l’altérité

Esthétiques intermédiales : cinéma, rap, arts numériques, blogues, graffiti, bande dessinée

Écopoétiques et géopoétiques : nature, environnement, territoire et imagination écologique

Espaces éducatifs : imaginaires de l’école, tensions entre modèle républicain et pluralisme culturel

Langue française en question : domination, résistance, détournements poétiques

Les appels pour les sessions complètes doivent être soumis avant le 15 septembre 2025.

Les sessions complètes et les propositions de communications individuelles doivent être soumises avant le 15 octobre 2025.

Veuillez inclure un titre, un résumé (250 mots). Les soumissions et les demandes de renseignements peuvent être soumises sur le site du CIEF (https://secure.cief.org/wp/formcommunication/).

Le CIÉF encourage la participation de chercheur·e·s, artistes, étudiant·e·s, écrivain·e·s et intellectuel·le·s du monde entier, et valorise les perspectives interdisciplinaires et les approches plurilingues.

Pour toute question ou précision : presidente@cief.org