Le processus de création littéraire : l’exploration à travers les archives plurilingues (Oslo)

Colloque international

Le processus de création littéraire :

l’exploration à travers les archives plurilingues

Université d'Oslo, les 15-16 juin 2026

L'étude des manuscrits et autres documents d'archives est essentielle pour comprendre la dynamique du processus créatif des écrivains. L'utilisation de plusieurs langues par les auteurs suscite un intérêt croissant chez les chercheurs depuis quelques décennies. Mais l'écriture plurilingue est une tradition ancienne, peut-être due en partie aux possibilités créatives et cognitives qu'elle offre à l'écrivain. Sachant que l'esprit est ancré, incarné, enactif et étendu (cognition 4E), les théories cognitives offrent des outils et des concepts qui constituent un complément à l’approche génétique traditionnelle et contribuent à apporter un éclairage nouveau sur les écologies créatives de l'écriture littéraire et de la traduction.

Nous invitons les intervenants à étudier le processus de créativité littéraire à travers le prisme des manuscrits plurilingues et des archives. Nous encourageons particulièrement les communications sur les femmes –autrices, artistes et traductrices–, ainsi que les approches cognitives. Dans le cadre de cette conférence, nous acceptons les études de cas couvrant différentes périodes et langues/zones géographiques, différents genres littéraires (prose, poésie, théâtre et bandes dessinées) et différentes disciplines (études littéraires, traduction, sciences cognitives, etc.).

Les sujets abordés au cours de cette conférences porteront sur les questions suivantes :

Comment l'étude des manuscrits plurilingues peut-elle apporter un éclairage nouveau sur le processus créatif des écrivain(e)s ? Et inversement, comment les discussions sur la créativité littéraire et la cognition peuvent-elles éclairer le potentiel théorique et/ou les limites du plurilinguisme littéraire, de la traduction et de la critique génétique ?

Sans être exhaustifs, les thèmes abordés lors de cette conférence peuvent inclure :

- les écologies créatives des manuscrits plurilingues et des documents d'archives ;

- les aspects liés au genre dans le plurilinguisme littéraire, et plus particulièrement le processus créatif des femmes écrivains plurilingues ;

- les genres littéraires et le plurilinguisme ;

- la créativité de l'écriture plurilingue dans les transferts culturels ;

- les possibilités cognitives de l'écriture plurilingue : les stratégies plurilingues comme ressource et/ou contrainte ;

- l'interaction entre les aspects linguistiques, matériels et visuels dans le processus d'écriture créative ;

- les aspects cognitifs dans la création de textes plurilingues et multimodaux ;

- les dimensions sociologiques, historiques et matérielles de l'écriture plurilingue ;

- l'autotraduction comme stratégie créative.

—

Langues de communication : français et anglais.

Si vous souhaitez participer, veuillez envoyer un titre de votre communication, un bref résumé de 200 à 250 mots et une courte biobibliographie avant le 20 janvier 2026 aux organisateurs :

olga.anokhina@cnrs.fr, mickaelle.cedergren@su.se et stijn.vervaet@ilos.uio.no.

* Il n’y a pas de frais d’inscription pour ce colloque.

** Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.

—

References on cognitive approaches to literary creativity and manuscript studies/genetic criticism

The literature in the field of cognitive literary studies is vast; below follow a few selected publications that are relevant for cognitive approaches to literary creativity and manuscript studies/genetic criticism.

(1) For cognitive approaches to the creative process in literature, including the study of manuscripts, see

Kinderman, William, and Joseph E. Jones, editors. Genetic Criticism and the Creative

Process: Essays from Music, Literature, and Theater. University of Rochester Press, 2009.

Van Hulle, Dirk. Genetic Criticism: Tracing Creativity in Literature. Oxford University Press, 2022.

Kukkonen, Karin. Creativity and Contingency in Literary Writing. London: Bloomsbury forthcoming January 2026.

(2) On writing as an extended cognitive activity that expands and transforms our thinking, see the classical article by

Menary, Richard. “Writing as thinking.” Language sciences 29.5 (2007): 621-632.

(3) For a cognitive-ethnographic approach to the creation of comics, see

Haraldsen, Mats, and Sarah Bro Trasmundi. “Making a comic: Cognitive event analysis of narrative affordance navigation.” Cogent Arts and Humanities (forthcoming 2025).

(4) On 4E Cognition, see for example

Leon de Bruin, Shaun Gallagher, and Albert Newen (eds). The Oxford Handbook of 4E Cognition. Edited by, Oxford University Press, 2018.

(5) For a good overview of current cognitive approaches to literature in general, see

Alber, Jan and Ralf Schneider (eds): The Routledge Companion to Literature and Cognitive Studies. Taylor & Francis, 2025.