5e édition de la Conférence Francophone Interdisciplinaire Internationale "Migrations & Minorités" (Béni Mellal, Maroc)

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à

la 5e Édition de la CONFÉRENCE FRANCOPHONE INTERDISCIPLINAIRE INTERNATIONALE

MIGRATIONS & MINORITÉS

28 - 29 octobre 2025 / 5e Édition, Béni Mellal, Maroc

Arrivée à sa cinquième édition, La Conférence Francophone Interdisciplinaire Internationale Migration et Minorités est dédiée cette année également au phénomène migratoire contemporain.

Le thème de la conférence est d’intérêt et d’actualité dans le paysage des sciences humaines et humanistes, comme l’ont déjà prouvé les édition antérieures de cette manifestation scientifique, mais également, juridiques, européennes et mondiales, compte tenu des changements anthropologiques, « civilisationnistes » et religieux, mais également, législatifs, sociaux, économiques, par rapport à la migration, à la condition du migrant et à celle des membres de toutes sortes de minorités, soient-elles ethniques, politiques et religieuses.

Cette conférence s’adresse notamment aux représentants du milieu universitaire et scientifique francophones, et par conséquent, la langue officielle de communication sera le français.

Les articles in extenso issus des travaux de cette conférence seront publiés en français, dans un volume monographique consacré à l’événement, et qui sera publié par les organisateurs chez un éditeur francophone.

Je vous prie de bien vouloir respecter la date butoir, le 5 octobre 2025, pour l’envoi des résumés et des mots-clés en français. Je vous prie également d’envoyer vos articles in extenso jusqu’au 15 novembre 2025.

Au nom du Comité d’Organisation,

Le Président général de la conférence,

Daniel Lucian GĂLĂŢANU

Professeur des Universités

Directeur du Centre International de Recherches Multidisciplinaires Sociales et Humanistes de l’Université Dunărea de Jos de Galati, Roumanie (ICMRG); membre associé du laboratoire Groupe de Recherche Identités et Cultures (GRIC - EA 4314) de l’Université Le Havre Normandie, France