Appel à direction de numéro de la revue en ligne Textes et Contextes (2027)

La revue Textes et Contextes lance un appel à direction pour son volume 23.1 qui paraîtra en juin 2027.

Cette revue électronique internationale accueille les contributions originales de chercheurs français et étrangers spécialisés dans le domaine des cultures anglophone, francophone, germanophone, hispanophone et italianophone, contributions qui traversent et brassent les disciplines traditionnelles que sont la littérature, la linguistique, la civilisation, l’histoire des idées et l’étude de l’image.

Dans le prolongement des axes principaux du centre de recherche auquel est adossée la revue, Textes & Contextes choisit des objets d’étude reliés aux problématiques suivantes :

(Axe 1) Individu et Nation : la représentation des identités nationale et régionale dans différents types de discours (publics, politiques, philosophiques, historiques, littéraires, cinématographiques, etc.) ;

(Axe 2) Image et Critique : les travaux portant sur l’image et ses formes hybrides, telles que la poésie visuelle, l’illustration, la peinture et le cinéma, ainsi que sur les rapports qu’entretiennent différents médias ;

(Axe 3) Modèles et Discours : les travaux ont pour objectif d’étudier les modèles et les discours en tant qu’ils mettent l’expérience du monde en forme, par la mise en place de protocoles de recueil, d’analyse, d’interprétation, de modélisation de données, et/ou d’applications pratiques dans une perspective de recherche située.

(Axe 4) L’Intime : les écrits intimes, mais aussi la définition de l’intimité, sa représentation, sa mise en scène.

Toutes les approches théoriques et méthodologiques seront acceptées et les articles pourront être rédigés soit en français soit dans l’une des langues étrangères représentées au sein du centre de recherche (allemand, anglais, espagnol, français et italien).

Pour plus d’informations sur les axes voir : https://til.u-bourgogne.fr/thematiques.html

—

Les propositions de direction de volume devront comporter un argumentaire clair du projet (par exemple : problématique, bibliographie, éventuel comité scientifique…). Les volumes devront comporter au minimum 9 articles.

La date limite pour l’envoi des propositions de direction de volume est fixée au 1er janvier 2026 ; elles devront être envoyés à myriam.segura@ube.fr et marc.smith@ube.fr

Un calendrier détaillé sera transmis à la direction du volume suite à l'acceptation de leur projet par le comité éditorial. Les notifications d'acceptation ou bien de refus seront envoyées aux directeurs avant le 30 janvier 2026.

Le délai de 20 mois donné entre l'appel à direction et la parution du volume permet l'élaboration de projet original et d'ouvrage collectif, de tels projets seront privilégiés en priorité par le comité éditorial. Si la revue permet éventuellement la publication d'actes de colloque, de séminaire et de journée d'étude, le comité éditorial donnera la priorité à des projets cohérents et homogènes avec des thématiques et des axes fédérateurs clairs. Tout volume ne peut excéder 900.000 signes ce qui équivaut à 15-20 articles selon leur longueur.

—

Pour toute question ,n'hésitez pas à contacter le directeur de revue : marc.smith@ube.fr