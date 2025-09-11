Édition numérique du Dictionnaire de Port-Royal

Le Dictionnaire de Port-Royal en ligne est l'édition numérique de l'ouvrage paru chez Champion en 2004, sous la direction de Jean Lesaulnier et Antony McKenna.

Cette première version est accessible sur le site Huma-Num gratuitement : l'adresse est la suivante: https://dictionnaire-port-royal.huma-num.fr/

Elle a été constituée par Vincent Ventresque et Fabienne Vial-Bonacci (IHRIM), avec la collaboration de Pierre-Yves Jallud et Orline Poulat.

Comme il est précisé dans la présentation technique, cette version est encore en développement: vos commentaires, suggestions, compléments et corrections seront les bienvenus; une adresse électronique institutionnelle pour le grand public est indiquée à la fin de l'Introduction. Les Appendices (Chronologie, Généalogies, Liste des abbesses, des religieuses etc., l'analyse de l'Affaire Arnauld, Bibliographie) sont accessibles directement par la page d'accueil: ces documents sont en pdf et peuvent être agrandis pour une lecture plus facile. L'ensemble des articles sur les personnes, sur certains ordres religieux, sur certains lieux et sur certaines institutions sont disponibles par la rubrique “Notices”. La recherche d'un nom ou d'un mot quelconque est possible par la rubrique “Rechercher”. À droite de chaque notice apparaissent la liste des personnes mentionnées dans la notice et la liste des autres notices où est mentionnée la personne qui fait l'objet de la notice en question (plus de 17.300 liens hypertextes). C'est une indexation précieuse et efficace, que seule l'édition numérique peut offrir : elle permet de mesurer le rayonnement de toutes les personnes liées directement ou indirectement à la communauté religieuse et de représenter la toile immense des liens de sociabilité dans le monde de Port-Royal. L'édition sera prochainement complétée, notamment par l'ajout de l'iconographie et d'un outil de visualisation de réseaux.