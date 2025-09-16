Marie-Laure Lemoine-Danese, Claude Stefani, La maison de Pierre Loti. Écrivain voyageur

Pierre Loti a transformé sa modeste maison natale en théâtre aux multiples décors. Officier de marine et collectionneur dans l’âme depuis sa plus tendre enfance, il n’a cessé de rapporter de ses expéditions lointaines mille objets exotiques, pour reconstituer dans sa demeure rochefortaise les lieux tant aimés et en conserver le souvenir. Salon turc, mosquée, chambre arabe, salle renaissance, salle gothique, pagode japonaise, salle chinoise : chaque pièce témoigne du goût des ailleurs et de la mise en scène du maître des lieux, qui aimait y organiser des réceptions costumées. Tous ces décors, aujourd’hui entièrement restitués, nous révèlent le caractère exubérant et romanesque du plus célèbre des écrivains-voyageurs.