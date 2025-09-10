300 ans d’écriture de soi. Casanova et l’éros de l’autobiographie (Ratisbonne, Allemagne)

Colloque international organisé par Maddalena Casarini (Regensburg) et Christina Ernst (Vienne) avec le soutien de la Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung

300 ans d’écriture de soi. Casanova et l’éros de l’autobiographie

9-11 octobre 2025, Université Regensburg

Landshuter Str. 4, Altes Finanzamt, 3. OG, Salle| Raum: ALFI 319, 93047 Regensburg

Programme | Programm

09.10.2025

I. Le désir de l’autobiographie

Das Begehren der Autobiographie

12:30–12:45 : Mot d’accueil | Begrüßung: Beatrice Schuchardt (Institutsdirektorin)

12:45–13:30 : Introduction par les organisatrices | Einführende Worte der Veranstalterinnen

Panel 1 : Les plaisirs naturels |Natürliche Freuden (frz.)

13:30–14:15 : Malina Stefanovska: Les plaisirs naturels dans l’Histoire de ma vie

14:15–15:00 : Stefano Feroci: Casanova, poète érotique ou héroïque ? Le plaisir de la poésie dans la vie de l'aventurier



15:00–15:30 : Pause café | Kaffeepause

15:30–16:15 : Jean-Christophe Igalens: Il n’y a rien de naturel dans Nina



Projection cinématographique| Filmvorführung

(Kinos im Andreasstadel, Andreasstraße 28, Salle: Wintergarten, 93059 Regensburg)

17:00–18:30 : Film : Fragments d’un parcours amoureux (2023)

18:30–19:30 : Séance-débat avec | Diskussion mit Chloé Barreau (réalisatrice)

19:30 : Dîner | Abendessen

10.10.2025

II. Érotisme et Savoir

Eros und Wissen



Panel 2: Contextes | Kontexte (dt.)

09:00–9:45 : Johannes Kleinbeck: Le plus libre de tous les actes? Verführungsregime in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

9:45–10:30 : Sabine Herrmann: Zwischen Ausschweifung und Prüderie. Zum Konzept der Galanterie im 18. Jahrhundert

10:30– 11:15 : Lothar Müller: Das Ancien Régime im Kaleidoskop. Die Anekdote als Erzählform bei Giacomo Casanova und dem Prince de Ligne

11:15–11:45 : Pause café | Kaffeepause

Panel 3 : Les savoirs de l’éros I | Das Wissen des Eros I (frz.)

11:45–12:30: Raphaëlle Brin: Payer de sa personne. Sexualité et économie dans l'Histoire de ma vie.

12:30–13:15 : Marie Guthmüller: Mise à nu. Exhibitionnisme chez Casanova et Rousseau.

13:15–14:15 : Pause déjeuner | Mittagspause

Panel 4 : Les savoirs de l’éros II | Das Wissen des Eros II (frz./dt.)

14:15–15:00 : Maddalena Casarini: Fuite du couvent. Enlèvements et évasions amoureuses dans l’Histoire de ma vie.

15:45–15:45 : Elena Fabietti: Magie als Verführung. Esoterische Praktiken in Casanovas Histoire de ma vie

15:45–16:15 : Pause café | Kaffeepause

Panel 5 : Éros & Bande dessinée (frz.)

16:15–17:00 : Anne Brüske: Les Liaisons dangereuses en bande dessinée. Anthropologie, genre et écriture de soi dans les adaptations intermédiales d’une œuvre épistolaire classique

17:00–17:45 : Elena Grazioli: Casanova au miroir du cinéma et de la bande dessinée. Réceptions croisées entre France et Italie (XXe–XXIe siècle)

Visite guidée de la ville | Stadtführung

19:30 Dîner | Abendessen

11.10.2025

III. La postérité de Casanova

Casanovas Weiterleben



Panel 6 : Tradition | Überlieferung (frz./dt.)

09:00–09:45 : Antonio Trampus: Casanovas Werke Nationalausgabe. Die Digitale Edition in ihren theoretischen Prämissen und strukturellen und methodischen Gegebenheiten

09:45–10:30 : Nebiha Guiga: Écriture autobiographique, séduction et normes de genre. Mémoires militaires Napoléoniens comme héritiers littéraires de Casanova ?

10:30-11 : Pause café | KaffeepausePanel 7 : Réécritures | Umschreibungen (frz.)

11:00–11:45 : Jonas Hock: Lectio Casanovae.Miklós Szenthukys réécriture der Histoire de ma vie

11:45–12:30 : Christina Ernst: Bellino/Sarrasine – lectures queer de Casanova (et de Balzac)

13:15–14:15 : Pause déjeuner | Mittagspause

Discussion finale| Abschlussdiskussion

14:15–15:00 : Synthèse et perspectives | Zusammenfassung & Ausblick