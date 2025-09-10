300 ans d’écriture de soi. Casanova et l’éros de l’autobiographie (Ratisbonne, Allemagne)
Colloque international organisé par Maddalena Casarini (Regensburg) et Christina Ernst (Vienne) avec le soutien de la Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung
300 ans d’écriture de soi. Casanova et l’éros de l’autobiographie
9-11 octobre 2025, Université Regensburg
Landshuter Str. 4, Altes Finanzamt, 3. OG, Salle| Raum: ALFI 319, 93047 Regensburg
Programme | Programm
09.10.2025
I. Le désir de l’autobiographie
Das Begehren der Autobiographie
12:30–12:45 : Mot d’accueil | Begrüßung: Beatrice Schuchardt (Institutsdirektorin)
12:45–13:30 : Introduction par les organisatrices | Einführende Worte der Veranstalterinnen
Panel 1 : Les plaisirs naturels |Natürliche Freuden (frz.)
13:30–14:15 : Malina Stefanovska: Les plaisirs naturels dans l’Histoire de ma vie
14:15–15:00 : Stefano Feroci: Casanova, poète érotique ou héroïque ? Le plaisir de la poésie dans la vie de l'aventurier
15:00–15:30 : Pause café | Kaffeepause
15:30–16:15 : Jean-Christophe Igalens: Il n’y a rien de naturel dans Nina
Projection cinématographique| Filmvorführung
(Kinos im Andreasstadel, Andreasstraße 28, Salle: Wintergarten, 93059 Regensburg)
17:00–18:30 : Film : Fragments d’un parcours amoureux (2023)
18:30–19:30 : Séance-débat avec | Diskussion mit Chloé Barreau (réalisatrice)
19:30 : Dîner | Abendessen
10.10.2025
II. Érotisme et Savoir
Eros und Wissen
Panel 2: Contextes | Kontexte (dt.)
09:00–9:45 : Johannes Kleinbeck: Le plus libre de tous les actes? Verführungsregime in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
9:45–10:30 : Sabine Herrmann: Zwischen Ausschweifung und Prüderie. Zum Konzept der Galanterie im 18. Jahrhundert
10:30– 11:15 : Lothar Müller: Das Ancien Régime im Kaleidoskop. Die Anekdote als Erzählform bei Giacomo Casanova und dem Prince de Ligne
11:15–11:45 : Pause café | Kaffeepause
Panel 3 : Les savoirs de l’éros I | Das Wissen des Eros I (frz.)
11:45–12:30: Raphaëlle Brin: Payer de sa personne. Sexualité et économie dans l'Histoire de ma vie.
12:30–13:15 : Marie Guthmüller: Mise à nu. Exhibitionnisme chez Casanova et Rousseau.
13:15–14:15 : Pause déjeuner | Mittagspause
Panel 4 : Les savoirs de l’éros II | Das Wissen des Eros II (frz./dt.)
14:15–15:00 : Maddalena Casarini: Fuite du couvent. Enlèvements et évasions amoureuses dans l’Histoire de ma vie.
15:45–15:45 : Elena Fabietti: Magie als Verführung. Esoterische Praktiken in Casanovas Histoire de ma vie
15:45–16:15 : Pause café | Kaffeepause
Panel 5 : Éros & Bande dessinée (frz.)
16:15–17:00 : Anne Brüske: Les Liaisons dangereuses en bande dessinée. Anthropologie, genre et écriture de soi dans les adaptations intermédiales d’une œuvre épistolaire classique
17:00–17:45 : Elena Grazioli: Casanova au miroir du cinéma et de la bande dessinée. Réceptions croisées entre France et Italie (XXe–XXIe siècle)
Visite guidée de la ville | Stadtführung
19:30 Dîner | Abendessen
11.10.2025
III. La postérité de Casanova
Casanovas Weiterleben
Panel 6 : Tradition | Überlieferung (frz./dt.)
09:00–09:45 : Antonio Trampus: Casanovas Werke Nationalausgabe. Die Digitale Edition in ihren theoretischen Prämissen und strukturellen und methodischen Gegebenheiten
09:45–10:30 : Nebiha Guiga: Écriture autobiographique, séduction et normes de genre. Mémoires militaires Napoléoniens comme héritiers littéraires de Casanova ?
10:30-11 : Pause café | KaffeepausePanel 7 : Réécritures | Umschreibungen (frz.)
11:00–11:45 : Jonas Hock: Lectio Casanovae.Miklós Szenthukys réécriture der Histoire de ma vie
11:45–12:30 : Christina Ernst: Bellino/Sarrasine – lectures queer de Casanova (et de Balzac)
13:15–14:15 : Pause déjeuner | Mittagspause
Discussion finale| Abschlussdiskussion
14:15–15:00 : Synthèse et perspectives | Zusammenfassung & Ausblick