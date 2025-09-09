Thalassopoétique : lectures océaniques d'expression française / Thalassopoetics : Ocean readings in French

L’Océan a-t-il besoin de sa propre poétique? Comment une lecture océanique permet-elle une nouvelle compréhension de la littérature d’expression française ? Qu’advient-il des études françaises et comparées lorsqu’elles sont pensées à partir d’une perspective maritime ?

Telles sont quelques-unes des questions que nous aborderons lors de ce colloque franco-britannique de deux jours (20-21 avril 2026), qui, nous l’espérons, attirera la participation de chercheurs internationaux travaillant sur les cultures littéraires et artistiques françaises et francophones, à toutes les époques. Depuis le début du XXIe siècle, les Humanités bleues regroupent des recherches sur la représentation des masses d’eau dans la fiction, en se concentrant sur l’océan en tant qu’espace de circulation ou de transfert culturel, et en explorant les préoccupations concernant l’effet de l’urgence climatique sur les mers du monde.

La thalassopoétique, telle que nous la concevons, s’appuie sur le travail des humanités bleues avec une attention plus spécifique aux formes, notamment littéraires, considérant l’océan comme un espace qui invite à penser leurs métamorphoses. Tout en travaillant de manière comparatiste à travers siècles, nous restons très attentifs au contexte historique et à la manière dont il s’exprime dans les formes littéraires et les mouvements artistiques, ainsi qu’au matériau thématique des textes, des films et des œuvres que ce colloque explorera.

En invitant des chercheurs travaillant sur toutes les périodes des études françaises et francophones, et sur un large éventail d’expressions artistiques, à participer à ce colloque, nous espérons encourager ces méthodes et explorer les nouvelles perspectives qu’elles ouvriront. Aborder les études françaises sous l’angle de l’océan décentre nécessairement l’« Hexagone » de la carte, tout en réorientant notre perspective pour considérer la terre comme une composante minoritaire de notre planète par rapport aux océans, aux mers et aux cours d’eau. Cette approche met en évidence l’aspect maritime de l’histoire de l’expression artistique en français.

Le colloque se concluera par un atelier d'écriture créative animé par Christophe Ono-dit-Biot, auteur de sept romans traduits dans une douzaine de langues, Grand Prix de l'Académie française et Prix Renaudot des Lycéens pour Plonger. Passionné de plongée sous-marine, il vient de publier Mer intérieure, un récit poétique où le personnel et le maritime se rencontrent constamment.