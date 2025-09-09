Dans l’ombre des Lumières allemandes : pensées canoniques et marginales dans les discours philosophiques et religieux sur la Bildung au XVIIIe s. (Lyon)

Ce colloque junior franco-allemand et interdisciplinaire consiste en un retour au concept de Bildung fondé sur l’étude des discours philosophiques et religieux ayant contribué à sa redéfinition au XVIIIe siècle. Son originalité réside dans la double approche proposée, à savoir, d’une part, la poursuite d’une remise à jour des discours canoniques sur la Bildung au XVIIIe siècle, et d’autre part, la mise en lumière des discours dissonants ou marginaux lui étant également consacrés. L’un des enjeux principaux sera de déterminer en quoi les discours identifiés comme dissonants sont à concevoir, mais aussi perçus comme en rupture avec les idées prédominantes du “siècle pédagogique”.

Organisé avec le soutien du CIERA dans le cadre des colloques juniors.

Programme

Jeudi 9 octobre 2025 / Donnerstag, den 9. Oktober 2025

École Normale Supérieure de Lyon - Site Jacques Monod - MGN1 107 46, Allée d’Italie - 69007 LYON

10h20-10h40 Accueil des participants.e.s et auditeur.rice.s / Begrüßung der Teilnehmer:innen und Zuhörer:innen

10h40-11h Mot d'accueil des organisatrices / Begrüßungsworte der Organisatorinnen

11h-11h40 Conférence inaugurale / Eröffnungsvortrag

« Réflexion sur un intraduisible : les horizons de la Bildung »

Prof. Dr. ém. Anne Lagny (ENS de Lyon)

11h40-13h PANEL 1

Bildung et marginalités / Bildung und Marginalitäten

Modération : Prof. Dr. Tristan Coignard (Université Bordeaux Montaigne)

11h40-12h20 „Die Außenseiter der Aufklärung. Marginales Wissen Ungelehrter in der deutschen Frühaufklärung“

Korbinian Lindel (Friedrich-Alexander Universität - Studienstiftung des deutschen Volkes)

12h20-13h « Innerlichkeit et Bildung au temps des Lumières allemandes : la rencontre de deux concepts à la croisée des marges et du canon »

Claire Milcent (Université Bordeaux Montaigne – Universität Potsdam)

13h-14h30 Déjeuner / Mittagspause

Modération : Claire Milcent (Université Bordeaux Montaigne – Universität Potsdam)

14h30-15h10 „Frauenbildung und Genderepistemologie in Caroline de la Motte Fouqués Schriften“

Dr. Daniela Henke (Justus-Liebig-Universität Gießen)

15h10-15h50 „Die Erziehung zur Freiheit und Mitmenschlichkeit: Mary Wollestonecrafts feministisches Bildungskonzept im Kontext der Aufklärungsphilosophie“

Stephanie von Steinsdorff (Universität Potsdam)

15h50-16h10 Pause-café

16h10-17h30 PANEL 2

Entre marge et canon : la Bildung à la frontière des discours philosophiques et littéraires / Zwischen Rand und Kanon: am Übergang zwischen den philosophischen und literarischen Diskursen

Modération : Mathilde Vanhelmon (Aix Marseille Université – Université Lumière Lyon 2)

16h10-16h50 „Bildung der Dichtart, Richtung der Zeit. Hölderlins Bildungstrieb als gattungstheoretischer Begriff“

Guy Sherman (Freie Universität Berlin)

16h50-17h30 „Vom Lernen der Findlinge – das Bildungsunternehmen von Hölderlins späten Dichtungen“

Lisa Memmeler (Freie Universität Berlin)

17h30-17h50 Mot de conclusion / Schlussworte

—

Vendredi 10 octobre 2025 / Freitag, den 10. Oktober 2025

Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) – Salle 308 35, rue Raulin – 69007 LYON

9h-9h20 Accueil des participant.e.s et auditeur.ice.s / Begrüßung der Teilnehmer:innen und Zuhörer:innen

9h20-11h20 PANEL 3

À contre-courant : autres approches philosophiques de la Bildung / Gegen den Strom: andere philosophische Ansätze zur Bildung

Modération : Prof. Dr. Florence Bancaud (Aix Marseille Université)

9h20-10h « La pensée montaignienne de l’éducation au temps des Lumières allemandes »

Mathilde Vanhelmon (Aix Marseille Université - Université Lumière Lyon 2)

10h-10h40 « La Bildung chez Maimon »

Dr. Amirpasha Tavakkoli (EHESS)

10h40-11h20 « Bildung et Züchtung chez Nietzsche, ou pourquoi les Lumières devaient être dépassées »

Dr. Florian Tomasi (Burgundy School of Business)

11h20-11h40 Mot de clôture et remerciements / Schlussworte und Danksagung.