Les enquêtes au musée (Toulouse)

UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS

Maison de la Recherche, salle D155

Cette journée constitue l'"acte II" d'une première rencontre qui a eu lieu à l'université d'Artois, le 5 février 2024. Elle fait partie d'un projet de recherche initié sur les récits d'enquête, intermédiaux, dans les milieux patrimoniaux, muséaux et dans les galeries, projet conduit en concertation avec des institutions culturelles sur tout le territoire national.

Programme

9h30

introduction, par Marine Le Bail (Université Toulouse - Jean Jaurès, PLH-ELH)

Première session : « Fictions à creuser : enquêtes archéologiques dans la littérature romantique »

9h45

L’archéologue, le lecteur et la momie : enquête dans les archéofictions de Gautier,

par Martine Lavaud (université d’Artois, Textes & Cultures)

10h15

Un musée à ciel ouvert : Pompéi entre compte rendu de voyage et enquête par la fiction dans la

littérature romantique,

par Gabrielle Bornancin-Tomasella (Université de Grenoble, LITT&ARTS)



10h45 échanges et discussions

11h pause

Deuxième session : « Enquêtes muséales et exotisme, de près et de loin »

11h15

Le rouge et le noir, le sang sur l’obsidienne. Revisiter les rites aztèques dans la fiction policière,

par Louis Watier (Université Toulouse - Jean Jaurès, LLA CREATIS)

11h45

Enquêtes chez l’écrivain : la «maison d’écrivain», scène de crime familière dans le polart régional,

par Marie-Clémence Régnier (Université d’Artois, Textes & Cultures, IUF)

12h échanges et discussions

12h15pause déjeuner

Troisième session: « Ce que la fiction fait au musée : vulgarisation, médiation, mythification »

14h

L’artificialisation du musée ? Ce que la fiction contemporaine nous donne à connaître de Lascaux,

son mythe et ses facs-similés,

par Loïse Lelevé (Université Paris-Nanterre, LiPo)

14h30

Les visiteurs mènent l’enquête. Deux exemples de médiation proposés par le musée Saint-Raymond,

par Mathieu Scapin (musée Saint-Raymond, PLH-CRATA)

15h échanges et discussions

16h visite du musée Saint-Raymond.

—

Une publication rassemblera les contributions des différents interlocuteurs impliqués dans le projet.