Les enquêtes au musée (Toulouse)
UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
Maison de la Recherche, salle D155
Cette journée constitue l'"acte II" d'une première rencontre qui a eu lieu à l'université d'Artois, le 5 février 2024. Elle fait partie d'un projet de recherche initié sur les récits d'enquête, intermédiaux, dans les milieux patrimoniaux, muséaux et dans les galeries, projet conduit en concertation avec des institutions culturelles sur tout le territoire national.
Programme
9h30
introduction, par Marine Le Bail (Université Toulouse - Jean Jaurès, PLH-ELH)
Première session : « Fictions à creuser : enquêtes archéologiques dans la littérature romantique »
9h45
L’archéologue, le lecteur et la momie : enquête dans les archéofictions de Gautier,
par Martine Lavaud (université d’Artois, Textes & Cultures)
10h15
Un musée à ciel ouvert : Pompéi entre compte rendu de voyage et enquête par la fiction dans la
littérature romantique,
par Gabrielle Bornancin-Tomasella (Université de Grenoble, LITT&ARTS)
10h45 échanges et discussions
11h pause
Deuxième session : « Enquêtes muséales et exotisme, de près et de loin »
11h15
Le rouge et le noir, le sang sur l’obsidienne. Revisiter les rites aztèques dans la fiction policière,
par Louis Watier (Université Toulouse - Jean Jaurès, LLA CREATIS)
11h45
Enquêtes chez l’écrivain : la «maison d’écrivain», scène de crime familière dans le polart régional,
par Marie-Clémence Régnier (Université d’Artois, Textes & Cultures, IUF)
12h échanges et discussions
12h15pause déjeuner
Troisième session: « Ce que la fiction fait au musée : vulgarisation, médiation, mythification »
14h
L’artificialisation du musée ? Ce que la fiction contemporaine nous donne à connaître de Lascaux,
son mythe et ses facs-similés,
par Loïse Lelevé (Université Paris-Nanterre, LiPo)
14h30
Les visiteurs mènent l’enquête. Deux exemples de médiation proposés par le musée Saint-Raymond,
par Mathieu Scapin (musée Saint-Raymond, PLH-CRATA)
15h échanges et discussions
16h visite du musée Saint-Raymond.
—
Une publication rassemblera les contributions des différents interlocuteurs impliqués dans le projet.